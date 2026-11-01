Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen"

Thibaut Courtois blijft zijn naam steeds nadrukkelijker in de geschiedenisboeken van Real Madrid schrijven. De Belgische doelman bereikte zondag een indrukwekkende mijlpaal in het shirt van de Koninklijke. In de wedstrijd tegen Racing Santander speelde hij zijn 346e match voor de Spaanse grootmacht en evenaarde hij daarmee een clublegende.

Courtois staat nu op gelijke hoogte met Miguel Ángel als derde doelman met de meeste wedstrijden voor Real Madrid. Alleen Paco Buyo (454 wedstrijden) en Iker Casillas (725) staan nog boven hem. Een bijzonder rijtje om in te vertoeven.

Van bewonderaar van Casillas tot clubicoon

De prestatie kreeg nog een extra dimensie doordat Courtois in Santander ook de aanvoerdersband droeg. Door de afwezigheid van Federico Valverde en Vinicius kreeg de Limburger die verantwoordelijkheid. Hij bekroonde zijn jubileum bovendien met een clean sheet en een overwinning.

Na afloop sprak Courtois bij de clubmedia zijn trots uit. "Het is een enorme bron van trots. Zoals ik altijd al heb gezegd, keek ik als kind enorm op naar Iker Casillas en Real Madrid. Om 346 wedstrijden voor deze club te spelen, met dit embleem, is een eer."

De Belg had als kind nooit kunnen vermoeden dat hij ooit zo'n aantal zou bereiken. "Ik hoop dat er nog veel meer zullen volgen. Het is ongelooflijk om deze mijlpaal te bereiken. Toen ik klein was, had ik nooit gedacht dat ik dit punt zou halen, en nu Miguel Ángel evenaren en ook nog eens de aanvoerdersband dragen… Het is een eer en een bron van trots voor mij."

Courtois kijkt alweer vooruit

Ook over de wedstrijd tegen Racing Santander was de doelman tevreden. Real Madrid hield de nul en pakte de drie punten, al zag Courtois dat zijn ploeg na een sterke eerste helft wat terrein verloor. "Geen tegendoelpunten, overwinning en drie punten. Heel goed", vatte hij het samen.





De Madrilenen willen hun goede reeks nu doortrekken. Courtois wees daarbij op de komende opdrachten in de Champions League en La Liga. Hij benadrukte ook het belang van de concurrentie binnen de spelersgroep en haalde daarbij reservekeeper Andriy Lunin aan, die volgens hem een belangrijke rol speelde in de Clásico.

Voor Courtois is de mijlpaal dus niet het eindpunt. Met 346 wedstrijden staat hij al op een indrukwekkende derde plaats, maar de twee doelmannen boven hem zijn nog niet buiten bereik. Vooral de komende jaren kunnen zijn statistieken bij Real Madrid nog een flink stuk indrukwekkender worden.