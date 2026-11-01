Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

Drie jaar geleden betaalde Club Brugge nog zeven miljoen euro voor Hugo Vetlesen. Toch duurde het bijzonder lang voor de Noor zijn stempel kon drukken op Jan Breydel. Vorig seizoen leek hij zelfs helemaal uit beeld verdwenen. Vandaag is het verhaal helemaal anders. Vetlesen is uitgegroeid tot een vaste waarde en toont steeds vaker waarom Club destijds zo diep in de buidel tastte.

De ommekeer kwam er tijdens de play-offs van vorig seizoen. Na een lange periode op de bank kreeg Vetlesen tegen STVV zijn kans en greep hij die met beide handen. Hij verdween niet meer uit de ploeg en was met drie doelpunten en vier assists zelfs een belangrijke factor in de titelstrijd. Die sterke eindfase bleek geen uitschieter: dit seizoen trekt de middenvelder die lijn door.

Van vijf speelminuten naar een vaste waarde

De cijfers van vorig seizoen spreken boekdelen. Tussen 9 augustus en 30 november kwam Vetlesen in dertien competitiewedstrijden amper vijf minuten in actie. Zelfs Cisse Sandra kreeg op een bepaald moment de voorkeur. Voor een speler die met grote verwachtingen naar Brugge was gekomen, was dat een bijzonder moeilijke periode.

Nu is zijn situatie volledig veranderd. Vetlesen staat vrijwel altijd aan de aftrap en zit met zes doelpunten in alle competities dicht bij zijn persoonlijk record bij Club. Ook zijn spel straalt meer vertrouwen uit. “Het is momenteel bijzonder leuk om voor Club Brugge te voetballen. We vinden elkaar voorin heel gemakkelijk”, vertelt de Noor. Zijn subtiele assist voor Forbs op Zulte Waregem was daar nog een mooi voorbeeld van.

Toch beseft Vetlesen dat zijn plaats in de ploeg nooit vanzelfsprekend is. Toen Lemaréchal indruk maakte tegen Inter en vervolgens in de Champions League mocht starten, moest de Noor opnieuw even slikken. Hij maakte er echter geen drama van.

“Natuurlijk wil ik elke wedstrijd spelen, maar je moet vooral goed reageren wanneer je een kans krijgt. Dat heb ik geprobeerd te doen, met mijn invalbeurt en assist tegen Lens en daarna ook tegen STVV en Zulte Waregem. Ik probeer me alleen bezig te houden met zaken waar ik zelf controle over heb.”





Naar PSV om aan te vallen

Woensdag wacht met PSV opnieuw een grote Europese test. Vetlesen verwacht geen eenvoudige avond, maar Club zal zich niet aanpassen uit schrik voor de tegenstander. “Europese uitwedstrijden zijn nooit gemakkelijk, maar we zullen de wedstrijd aanpakken zoals we dat altijd doen: met de bedoeling om aan te vallen."

"Underdog of niet, daar liggen we niet wakker van. Kijk maar naar wat we in Milaan hebben laten zien. Deze ploeg heeft veel vertrouwen in zichzelf. De Champions League blijft fantastisch, en deze keer hoeven we gelukkig niet zo ver te reizen.”