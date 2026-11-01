Van droomavond naar nachtmerrie: ex-Beveren-spits krijgt zware klap

Thierno Barry beleefde donderdagavond een wedstrijd om niet snel te vergeten. De voormalige topschutter van SK Beveren was met een doelpunt en een assist belangrijk bij de 3-1-overwinning van Everton tegen Newcastle United in de League Cup. Maar terwijl de Franse aanvaller op het veld schitterde, sloegen inbrekers toe in zijn woning. Gelukkig waren zijn partner en dochtertje op dat moment niet thuis.

Barry was donderdagavond een van de uitblinkers bij Everton. De 24-jarige spits leverde de assist voor het doelpunt van Hayden Hackney en maakte na rust zelf de 3-0. Daarmee hielp hij zijn ploeg aan een plaats in de kwartfinales van de Carabao Cup. Toch werd zijn sportieve succes volledig overschaduwd door wat zich ondertussen in zijn woning in Greater Manchester afspeelde.

Gezin van Thierno Barry ontsnapt aan inbrekers

Terwijl Barry met Everton tegen Newcastle speelde, drongen onbekenden zijn woning binnen. Zijn partner Charlene en hun éénjarige dochtertje zaten gelukkig in de tribunes van het Hill Dickinson Stadium. Via Instagram maakte Charlene het nieuws bekend.

Ze omschreef de inbraak als een bijzonder ingrijpende ervaring voor het gezin. Tegelijk deed ze een oproep aan iedereen die mogelijk iets verdachts had opgemerkt. Het koppel is zelfs bereid een financiële beloning te geven voor informatie die kan helpen om de daders te identificeren.

Ook Barry reageerde vrijdagavond op Instagram. "Het had veel erger kunnen aflopen", verklaarde de voormalige Beveren-spits. De aanvaller gaf toe dat hij mogelijk te veel informatie over zijn privéleven op sociale media heeft gedeeld en daar voortaan voorzichtiger mee wil omgaan.

Barry trekt belangrijke les uit pijnlijke gebeurtenis

De Franse spits benadrukte dat de veiligheid van zijn familie nu vooropstaat. Hij beseft dat zijn publieke leven ook risico's met zich kan meebrengen. Volgens Barry heeft de gebeurtenis hem doen inzien dat de bescherming van zijn naasten veel belangrijker is dan materiële bezittingen.





Toch wil hij niet dat de inbraak zijn sportieve seizoen verpest. Barry, die dit seizoen al zeven keer scoorde voor Everton, maakte duidelijk dat niets of niemand hem zal tegenhouden om van deze campagne een succes te maken.

Volgens de BBC bevestigde de politie van Greater Manchester dat er een onderzoek loopt naar de inbraak, die donderdagavond plaatsvond in de omgeving van Bowdon. Op het moment van de politieverklaring waren nog geen verdachten opgepakt.