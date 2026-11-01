Verrassende JPL-club krijgt ervan langs: “Ik zou beschaamd zijn, erbarmelijk werk”

Lommel promoveerde vorig seizoen van tweede klasse naar eerste klasse. Volgens Stijn Stijnen had dat echter al heel veel eerder moeten gebeuren. Ondertussen heeft de City Group nog eens 23 miljoen euro in de Limburgse club gepompt.

“Ik wil nog iets kwijt over Lommel. Het is duidelijk dat die erbarmelijk gewerkt hebben. Honderd miljoen euro is erin gepompt over vijf seizoenen, ondanks een promotie. Ik zou beschaamd zijn, echt waar”, was Stijn Stijnen streng in Ongefilterd.

“Ik kan een beetje de budgetten inschatten waar bepaalde ploegen in de Challenger Pro League mee moeten werken en waar zij over beschikt hebben. Nu ook opnieuw een kapitaalsinjectie van 23 miljoen euro … als je dan ziet wat ze ermee gedaan hebben, met die 100 miljoen euro.”

Lommel heeft erbarmelijk werk verricht

“Het is erbarmelijk werk. Het zijn bedragen om de top-6 mee te halen. Daarmee mag je niet meer dan één seizoen in de Challenger Pro League blijven hangen en dat hebben ze gedaan. Lommel is een topclub, kijk ook eens naar de installatie die er staat. Erbarmelijk sportief werk.”

“Ze zijn er vijf seizoenen geleden aan begonnen. Vincent Kompany zei toen als coach van Anderlecht meteen dat ze de grootste concurrent van Anderlecht zouden worden binnen de kortste keren. Dat ging volgens hem niet lang duren.”

Lommel spendeerde 100 miljoen euro over vijf jaar, maar doet er niet veel mee volgens Stijn Stijnen

“Ze gooiden er honderd miljoen euro tegenaan. Tot op heden zijn ze nog geen concurrent van Anderlecht hé. Ook dit seizoen is het niet top-top. Als je met zo’n budget er maar dat uithaalt, dan moet je toch durven toegeven dat je er heel weinig uithaalt.”



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“Heb je enig besef wat 25 miljoen euro is? Ken je de budgetten van de clubs in de Jupiler Pro League? Dat is veel geld hoor. En een totaalpakket van 100 miljoen euro over vijf jaar is echt heel veel geld hoor. Dramatisch werk.”