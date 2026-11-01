Viel het woord TITEL al in Gent?

KAA Gent is heel erg goed aan het seizoen begonnen. Met 25 op 27 mogen ze met recht en reden spreken over een goede competitiestart, terwijl ze ook nog in de Conference League zitten. De uitschakeling in de Beker van België is pijnlijk, maar tegen Lommel komt er een nieuwe kans op puntengewin.

KAA Gent moet het tegen Lommel zien te stellen zonder Christian Burgess, die geblesseerd is - hopelijk niet te lang, de supporters van KAA Gent houden alvast hun hart vast en hopen maandag op het zo best mogelijke nieuws.

Het programma van KAA Gent in 2026 oogt nog loodzwaar, met nog heel wat Europese wedstrijden, zware verplaatsingen naar onder meer Union SG in de competitie en voetbal tot en met 27 december met het kerstvoetbal.

Zwaar programma voor KAA Gent

Rik De Mil wilde na een 25 op 27 niet plots gaan dromen van de titel - al kan het natuurlijk altijd. "Neen, het woord titel is niet gevallen in Gent", klonk het op de persconferentie in aanloop naar de clash met Lommel. De coach herhaalde na de zege tegen RSC Anderlecht nog eens de doelstellingen van de Buffalo's van dit seizoen.

"De doelstellingen waren en blijven dezelfde. De Conference League halen was een doelstelling en daarin zijn we geslaagd, de Beker van België is mislukt en via de competitie wilden en willen we een Europees ticket proberen te halen, dus top-4 halen", klonk het zondag al.

Rik De Mil wil tegen Lommel opnieuw vol aan de bak met KAA Gent

In de lange(re) trainingsweek wilde Rik de Mil graag hier en daar nog eens een puntje op de i zetten. Om beter te worden, maar zeker ook om consistenter te worden. En dat zou zijn vruchten moeten gaan afwerpen op de lange(re) termijn bij De Buffalo's. Want de doelstellingen waren en zijn heilig, terwijl zweven meer dan ooit uit den boze is.



Lees ook... LIVE: Gent wil bevestigen, Lommel droomt van stunt voor eigen publiek›

"We willen er alles uithalen. We willen onze doelstellingen behalen. Het belangrijkste aan doelstellingen is realistische, maar uitdagende doelstellingen te zetten. Als wij die zeer uitdagende doelstellingen dit seizoen halen, dan hebben we het echt wel zeer goed gedaan", meent de T1 van KAA Gent.

"Als je te veel blijft stilstaan bij enkel de punten, dan vergeet je de punten en dan vergeet je te verbeteren. We hebben ook naar de match tegen Anderlecht kritisch gekeken. We moeten durven kijken naar onze tekortkomingen. Individueel groeien, het maximale uit je seizoen en je carrière halen."