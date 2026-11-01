Virton wil uitpakken met opvallende trainer: dubbele landskampioen op komst

Excelsior Virton lijkt zijn nieuwe trainer gevonden te hebben. Na het verrassende vertrek van Dražen Brnčić naar RAEC Mons wil de club uit de Challenger Pro League uitpakken met een opmerkelijke naam. Volgens La Dernière Heure staat de Portugees Pedro Resende op het punt om de nieuwe hoofdtrainer te worden.

Virton moest de afgelopen weken onverwacht op zoek naar een nieuwe coach. Brnčić kondigde na de bekeruitschakeling tegen KRC Genk plots zijn vertrek aan en koos voor een avontuur bij RAEC Mons, een reeks lager. De beslissing zorgde voor heel wat onbegrip bij de clubleiding.

Dubbele landskampioen moet Virton versterken

De keuze zou nu gevallen zijn op Pedro Resende, die momenteel aan de slag is bij het Luxemburgse FC Differdange. De Portugese trainer beschikt over een indrukwekkend palmares. In 2024 en 2025 leidde hij Differdange naar de landstitel en in 2025 veroverde hij ook de Luxemburgse beker.

Zijn mogelijke vertrek komt bijzonder onverwacht. Differdange staat momenteel tweede in de Luxemburgse competitie, op amper één punt van leider Swift Hesperange. Resende zou zijn spelers zaterdag al hebben ingelicht over zijn nakende vertrek, zonder te verklappen waar hij zijn carrière zou voortzetten.

Opnieuw een opvallende trainerswissel

Voor Virton zou de komst van Resende een stevige aanwinst betekenen. De promovendus wil zich dit seizoen handhaven in de Challenger Pro League en hoopt na het plotse vertrek van Brnčić opnieuw stabiliteit te vinden. Met Resende zou de club een trainer binnenhalen die de afgelopen jaren bijzonder succesvol was in Luxemburg.



Volgens La Dernière Heure staat de overgang dicht bij een afronding. Een officiële bevestiging van Virton is er voorlopig nog niet. De club uit de Gaume lijkt zo opnieuw voor een opvallende trainerskeuze te gaan, amper enkele maanden na de promotie naar het profvoetbal.