Waarom 17-jarige Onia-Seke de enige jongere is die dit seizoen gaat doorbreken bij Anderlecht

Onthou de naam! Anderlecht heeft dit seizoen al verschillende jonge spelers voor de leeuwen gegooid, maar één talent lijkt steeds nadrukkelijker zijn plaats op te eisen: Jayden Onia-Seke. De amper 17-jarige winger maakt indruk met zijn snelheid, techniek en fysieke ontwikkeling. Waar andere jongeren voorlopig nog zoeken naar hun rol, lijkt hij stilaan klaar om een belangrijke pion te worden bij paars-wit.

Vitor Bruno probeerde de voorbije maanden verschillende opties op de flanken. Jongens als Antman, Winkler, Degreef, Nga Kana en Ambros kregen hun kansen. Toch is het Onia-Seke die momenteel het meeste dreiging brengt. Hij beschikt over een profiel dat Anderlecht niet zomaar bij zijn andere flankspelers terugvindt.

Meer spieren en een extra wapen op de flank

Wat meteen opvalt, is de fysieke metamorfose van de jonge winger. Sinds het begin van het seizoen heeft Onia-Seke duidelijk spiermassa bijgekweekt. Dat is ook Vitor Bruno niet ontgaan. “Hij is blijven werken. Er zijn nog veel domeinen waarin die jonge spelers moeten verbeteren, maar ik vond dat hij klaar was om iets aan dit team bij te dragen. Hij heeft ook meer spieren gekregen”, vertelde de trainer.

Dat extra fysieke vermogen komt boven op zijn grootste troeven. Onia-Seke combineert snelheid met techniek en durft zijn tegenstander op te zoeken. Vooral zijn vermogen om langs beide kanten te dribbelen, maakt hem bijzonder interessant. Waar veel van de andere Anderlecht-wingers met hun sterke voet naar binnen trekken, kan Onia-Seke ook buitenom passeren en de achterlijn halen.

Dat geeft het aanvalsspel van Anderlecht een andere dimensie. Een winger die zowel naar binnen kan komen als buitenom kan versnellen, maakt het voor verdedigers moeilijker om zich in te stellen. Bovendien kan hij op die manier ruimte creëren voor ploegmaats en voorzetten afleveren vanuit andere zones. Het is precies die variatie die de Brusselaars op de flanken goed kunnen gebruiken.

Ook Biancone looft zijn werk voor de ploeg

Niet alleen aanvallend maakt Onia-Seke indruk. Ook zijn defensieve arbeid valt op. Dat bleek uit de uitleg van Guilian Biancone over de tactische aanpak van Anderlecht. De ploeg verdedigde lager dan in de wedstrijd tegen AA Gent, onder meer om de ruimte in de rug beter te controleren.



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“Dat was bewust, omdat we tegen Gent te veel ruimte in onze rug hadden weggegeven. Jayden heeft bijvoorbeeld zowel aanvallend als verdedigend heel goed werk geleverd. Hij zakte iets verder terug om meer controle te krijgen en we lieten de tegenstander iets meer het spel maken. Daardoor kregen we vervolgens meer ruimte om te counteren”, legde Biancone uit.

Voor een speler van zeventien is dat een belangrijk signaal. Onia-Seke moet uiteraard nog stappen zetten en ervaring opdoen, maar zijn combinatie van fysieke kracht, snelheid, techniek en tactisch werk maakt hem tot een bijzonder interessant profiel. Het lijkt er steeds meer op dat Onia-Seke degene is die het dichtst bij een echte doorbraak staat.