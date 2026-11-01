"Wat een speler!": Rode Duivel krijgt staande ovatie na geweldige prestatie

Diego Moreira was de grote uitblinker in de stadsderby tussen AC Milan en Inter. De Rode Duivel maakte een doelpunt en leverde twee assists af, een prestatie die ook de Italiaanse sportkranten niet onberoerd liet.

Diego Moreira heeft zijn eerste Milanese derby op indrukwekkende wijze naar zijn hand gezet. De Rode Duivel stond opnieuw aan de aftrap bij AC Milan en had de wedstrijd al vroeg in handen: binnen tien minuten tekende hij voor twee assists. Vlak voor de rust pakte hij ook zelf uit met een fraaie vrije trap met links.

Moreira werd na afloop terecht uitgeroepen tot Man van de Match en had een groot aandeel in de zege van de Rossoneri. Niet alleen zijn rendement, maar ook zijn werk zonder bal viel bijzonder in de smaak bij de Italiaanse pers.

Gazzetta dello Sport ziet een 'derby van Moreira'

La Gazzetta dello Sport liet er geen twijfel over bestaan wie de protagonist van de avond was. De Italiaanse sportkrant kopte veelzeggend: "Ze noemen het een derby, maar het lijkt eerder op Moreira." De Belg kreeg een 8 op 10 en werd uitgebreid geprezen.

"Eerlijk, wat een speler!", schrijft de krant. Daarbij ging het niet alleen over zijn twee assists en zijn doelpunt. Ook na de rust bleef Moreira zich uitleven in het defensieve werk, waar hij mee de tegenaanvallen van Inter hielp afstoppen.

Vergelijking met Rafael Leão

De vergelijking met Rafael Leão volgde al snel. La Gazzetta benadrukt hoe Moreira zijn tegenstanders blijft volgen en achtervolgen, op een manier waarop Leão in het verleden weleens kritiek kreeg. De krant merkte ook een persoonlijk detail op: op de scheenbeschermers van de Belg staat een Bijbelse boodschap te lezen. "Alles is mogelijk voor wie gelooft."



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Dat motto leek perfect te passen bij zijn eerste derby. Zijn linkerbeen richtte veel schade aan, maar het was vooral zijn totale inzet die de Italiaanse waarnemers bijbleef. Ook zijn gebaar richting de tribunes werd opgemerkt. Terwijl San Siro kolkte, maande Moreira de supporters aan om rustig te blijven.

Een tafereel dat de Italiaanse pers zichtbaar amuseerde. Volgens La Gazzetta begint de transfersom van 50 miljoen euro steeds meer op een uitstekende investering van AC Milan te lijken. Onder het motto: het kan snel keren ...

Corriere dello Sport: een van de bepalende Milan-spelers

Ook Corriere dello Sport schuift Moreira naar voren als een van de voornaamste architecten van de Milanese overwinning. De krant looft vooral het trio Christian Pulisic, Adrien Rabiot en Moreira, dat beslissend was tegen het Inter van Cristian Chivu.

Ruben Amorim won zo zijn eerste derby van Milaan, maar de meeste schijnwerpers waren voor Moreira. Na zo'n avond lijkt de kans klein dat zijn trainer nog naast de Belg kijkt bij zijn volgende keuzes, al blijft het altijd afwachten.