Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen

De terugkeer van Arthur Vermeeren moest Antwerp een stevige kwaliteitsinjectie geven. Twee maanden na zijn rentree op de Bosuil is het enthousiasme echter al een stuk getemperd. De middenvelder heeft zijn draai nog niet gevonden en liet zich tegen Cercle Brugge opnieuw op een pijnlijke manier betrappen.

Bij beide tegendoelpunten stond hij te passief te verdedigen, net als ploegmaat Sam Vines. Het waren geen geïsoleerde foutjes, maar opnieuw momenten waarop Vermeeren te weinig zijn stempel drukte.

Dat is stilaan een probleem. Antwerp haalde een zesvoudige Rode Duivel terug, iemand die enkele jaren geleden nog als een van de grootste Belgische talenten werd beschouwd. Vermeeren was een sleutelfiguur in de historische dubbel van 2023 en verdiende daarmee een transfer naar Atlético Madrid. Op zijn 21ste heeft hij al bij verschillende Europese topclubs gespeeld. Alleen heeft hij daar nog niet de ontwikkeling doorgemaakt waarop iedereen had gehoopt.

Van Atlético Madrid naar een omweg via Leipzig en Marseille

In januari 2024 betaalde Atlético Madrid ongeveer twintig miljoen euro om Vermeeren bij Antwerp weg te halen. Diego Simeone zag potentieel in de jonge middenvelder, maar in Spanje kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Na amper vijf wedstrijden volgde al een uitleenbeurt aan RB Leipzig.

In Duitsland leek hij aanvankelijk opnieuw gelanceerd. Vermeeren kreeg er kansen en Leipzig nam hem uiteindelijk definitief over. Toch veranderde de situatie toen de sportieve leiding en de trainersstaf wisselden. De club zocht meer fysieke présence op het middenveld en de Belg verdween steeds verder uit beeld. Vorig seizoen volgde een uitleenbeurt aan Olympique Marseille, maar ook daar slaagde hij er niet in om een vaste basisplaats te veroveren.

Zijn terugkeer naar Antwerp moest opnieuw stabiliteit brengen. In een vertrouwde omgeving, bij een club waar hij al bewezen had wat hij kon, zou Vermeeren opnieuw vertrouwen en speelminuten kunnen verzamelen. Voorlopig blijft het echter zoeken naar de juiste versie van zichzelf.



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Compper verwacht dat Vermeeren het voortouw neemt

Tegen Cercle werd nog eens duidelijk waar het momenteel wringt. Vermeeren bracht te weinig aan de bal en was defensief onvoldoende scherp. Hij moet niet alleen zijn eigen niveau opkrikken, maar ook een ploeg op sleeptouw nemen die nood heeft aan leiderschap. Dat verwacht Marvin Compper ook nadrukkelijk van hem.

“Of ik meer verwacht van Arthur? Ja. Hij moet vooropgaan in de strijd en kwaliteit brengen. Dat heeft hij vandaag niet gedaan. Maar ik verwacht meer van élke speler”, klonk het bij de Antwerp-trainer.