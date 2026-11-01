Westerlo beleefde bizarre aanloop naar Anderlecht: "Spelers onder de indruk"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Westerlo beleefde bizarre aanloop naar Anderlecht: "Spelers onder de indruk"
Foto: © photonews

Westerlo beleefde zaterdag niet alleen op het veld een opvallende avond. Nog voor de 4-1-nederlaag tegen Anderlecht kregen de Kemphanen onderweg naar het Lotto Park te maken met een onverwachte controle.

Volgens Het Belang van Limburg werd de spelersbus van Westerlo aan de kant gezet in het kader van een nationale drugsactie. Alle spelers moesten uitstappen terwijl de bus en het materiaal werden gecontroleerd.

Drugshond controleert bus

Bij de controle werd ook een drugshond ingezet. Die ging zowel door de bus als langs het materiaal van de ploeg. Het hele oponthoud duurde ongeveer een halfuur. Daarna mocht Westerlo zijn reis richting Anderlecht voortzetten.

Binnen de club zorgde de aanpak wel voor enige verbazing. De spelers waren volgens HBVL duidelijk onder de indruk van wat er gebeurde.

Voorbereiding niet helemaal in de war

Toch zou de controle geen grote gevolgen hebben gehad voor de wedstrijdvoorbereiding. Westerlo trok voor de aftrap nog kort op afzondering, waardoor het tijdverlies grotendeels kon worden opgevangen.

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“De spelers waren duidelijk onder de indruk, maar het is niet zo dat het een impact heeft gehad op onze wedstrijd”, klonk het binnen de club. Op het veld liep het uiteindelijk wel mis. Westerlo verloor met 4-1 van Anderlecht en zag daarmee een reeks van zeven wedstrijden zonder nederlaag ten einde komen.

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