Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht
Foto: © photonews
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Issame Charaï betreurde niet alleen dat zijn spelers te weinig kansen bijeen voetbalden, maar ook de afwachtende aanpak van Sporting Anderlecht zaterdagavond in het Lotto Park. Westerlo moest zich uiteindelijk wel gewonnen geven tegen paars-wit en slikte vier doelpunten.

Issame Charaï hield zaterdagavond gemengde gevoelens over aan de zware nederlaag van Westerlo op het veld van Sporting Anderlecht. De Kemphanen gingen in het Lotto Park met 4-1 onderuit.

Charaï zag afwachtend Anderlecht

De trainer van Westerlo had verwacht dat Anderlecht hoger druk zou zetten en zelf meer het spel zou maken. In plaats daarvan zag hij paars-wit geregeld terugzakken en kiezen voor mandekking.

"Ik had liever gehad dat Anderlecht meer initiatief nam. Wij zijn een ploeg die goed onder druk kan voetballen. Nu zag ik een tegenstander die terugplooide en man op man verdedigde, zelfs wanneer onze doelman de bal had. Dat toont ook het respect dat ze voor ons hebben", verklaarde hij op zijn persconferentie.

Gemiste kansen breken Westerlo zuur op

Charaï was vooral ontgoocheld over het beperkte aantal kansen dat zijn ploeg kon afdwingen tegen een Anderlecht dat volgens hem niet voortdurend verstikkende druk zette.

"De fase waarin Sakamoto Bassette vergeet, had een kantelpunt in de wedstrijd kunnen zijn. Maar we moeten ook erkennen dat we efficiëntie misten. Bij momenten was ons spel te slordig."

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Ondanks de nederlaag blijft Westerlo op de zevende plaats en dus in de linkerkolom staan. De kloof met nummer vijf Anderlecht bedraagt nu wel vijf punten. Paars-wit voert daarmee de druk op bij Charleroi en, in mindere mate, AA Gent, dat zondag nog in actie komt.

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