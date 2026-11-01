Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"
Foto: © Photonews

Cercle Brugge heeft eindelijk zijn eerste competitiezege beet. Na tien speeldagen kon groen-zwart zondag opgelucht ademhalen na een overwinning tegen Antwerp. De grote held was Tunde Akinsola. De Nigeriaanse flankaanvaller scoorde twee keer en liet meteen zien waarom Cercle op Transfer Deadline Day anderhalf miljoen euro voor hem neertelde.

Akinsola werd op de slotdag van de transfermarkt weggehaald bij het Portugese AVS, waar ook Blackburn Rovers interesse toonde. Hij tekende in Brugge een contract tot 2030, maar zijn start bij de Vereniging verliep niet bepaald vlekkeloos. De aanvaller moest wachten op zijn speelgerechtigdheid en kon in zijn eerste optredens nog niet overtuigen.

Tegen Antwerp was het eindelijk raak. Na een moeilijke eerste helft sloeg Akinsola kort na de pauze twee keer toe. Eerst opende hij de score, een kwartier later verdubbelde hij de voorsprong. Cercle had zijn nieuwe smaakmaker gevonden.

Akinsola legt uit waarin hij verschilt van andere Nigeriaanse spitsen

De aanvaller was na afloop uiteraard bijzonder tevreden met zijn eerste doelpunten in het shirt van Cercle. "Natuurlijk deden die twee goals enorm deugd. Ook al moest onze verdediging op het eind nog alles uit de kast halen om de zege veilig te stellen", vertelde hij bij HLN.

Akinsola weet dat hij niet het klassieke profiel heeft van de Nigeriaanse aanvallers die de voorbije jaren in België furore maakten. "Ik ben geen krachtpatser zoals vele landgenoten van mij die het hier in België gemaakt hebben", verwees hij naar spelers als Daniel Amokachi, Paul Onuachu en Tolu Arokodare. "Met mijn 1m75 moet ik het op de flanken van mijn snelheid hebben."

Foute keuze in Portugal, nu lonkt een nieuwe stap vooruit

Akinsola heeft ondanks zijn jonge leeftijd al een behoorlijk internationaal parcours achter de rug. Hij verliet Nigeria op zijn veertiende en trok naar Zweden, waar hij bij Vasalund speelde. Daarna volgde een avontuur bij Real Valladolid in Spanje, waarna hij bij het Portugese AVS terechtkwam.

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Achteraf bekeken was die laatste stap misschien niet de juiste. "Dat was een foute keuze", gaf de Nigeriaan toe. Bij Cercle Brugge hoopt hij zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen en zijn kwaliteiten op een hoger niveau te tonen. "Hopelijk kan ik nu bij Cercle Brugge weer een stap hogerop zetten."

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