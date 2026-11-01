Zware klap voor Arnaud Bodart: zijn club staat volledig op zijn kop

Arnaud Bodart beleeft bijzonder woelige dagen bij Le Havre. De voormalige doelman van Standard kreeg vrijdagavond vijf doelpunten om de oren tegen Paris Saint-Germain. Een dag later volgden ingrijpende beslissingen bij de Franse club: trainer Didier Digard werd op non-actief gezet en voorzitter Jean-Michel Roussier kondigde zijn vertrek aan.

Voor Bodart moest de wedstrijd tegen PSG een belangrijk moment worden. De Belgische doelman kreeg voor het eerst een basisplaats bij Le Havre, maar zag zijn ploeg met 1-5 onderuitgaan. Ook voor de 27-jarige Belg verliep de wedstrijd bijzonder moeilijk.

Le Havre grijpt drastisch in na nieuwe nederlaag

De zware nederlaag tegen PSG bleek de zoveelste tegenvaller voor Le Havre. De Franse club staat helemaal onderaan in de Ligue 1 en verzamelde amper twee punten uit negen wedstrijden. De Amerikaanse eigenaar Blue Crow Sports Group besloot daarom in te grijpen.

Zaterdag maakte Le Havre officieel bekend dat Didier Digard voorlopig op non-actief is gezet in afwachting van verdere beslissingen. Opvallend, want de Franse trainer had afgelopen zomer nog zijn contract verlengd nadat hij de club twee seizoenen op rij in de Ligue 1 had gehouden.

Ook voorzitter vertrekt, nieuwe trainer voor Bodart

Daar bleef het niet bij. Ook voorzitter Jean-Michel Roussier heeft zijn ontslag aangeboden. Zijn vertrek moet op 5 november formeel worden bekrachtigd. Volgens Franse media lagen meningsverschillen over de toekomst van Digard mee aan de basis van de bestuurswissel.



Voor Bodart betekent de hele situatie dat hij binnenkort met een andere trainer moet samenwerken. Jaïr Karam, momenteel directeur van de jeugdopleiding, neemt vanaf maandag 2 november tijdelijk de eerste ploeg over. De voormalige Standard-doelman moet hopen dat hij onder de nieuwe trainer opnieuw zijn kans krijgt om zich te bewijzen.