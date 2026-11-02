5,5 miljoen euro voor betaald, maar topaankoop Genk krijgt (twee) nieuwe klap(pen)

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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5,5 miljoen euro voor betaald, maar topaankoop Genk krijgt (twee) nieuwe klap(pen)
Foto: © Photonews
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Jeppe Erenbjerg moet zich stilaan afvragen wat hij nog moet doen om zijn eerste doelpunt voor Racing Genk te maken. De Deense miljoenenaankoop zag zaterdag tegen KV Mechelen twee keer de bal in doel verdwijnen, maar telkens werd zijn feestje afgeblazen wegens buitenspel. Balen voor een spits die dringend een opsteker kan gebruiken.

Genk betaalde afgelopen zomer 5,5 miljoen euro aan Zulte Waregem voor de aanvaller. Daar had hij vorig seizoen dertien keer gescoord. In Limburg hoopten ze dus een garantie op doelpunten binnen te halen. Na tien wedstrijden staat de teller echter nog altijd op nul. Drie assists, meer heeft Erenbjerg voorlopig niet achter zijn naam.

De miljoenenman verliest terrein

De Deen begon nochtans niet als een speler die meteen moest vrezen voor zijn plaats. Maar gaandeweg verloor hij zijn basisplek aan Daan Heymans. Tegen Mechelen mocht hij door de schorsing van zijn concurrent nog eens starten, maar zelfs twee afgekeurde doelpunten konden zijn avond niet redden.

Achteraf stak Erenbjerg zijn ontgoocheling niet weg. Hij had graag eindelijk gescoord én met Genk gewonnen. Het werd allebei niets. Voor een aanvaller die met stevige verwachtingen naar Limburg kwam, begint de droogte stilaan zwaar te wegen. Zelfvertrouwen is in het voetbal een vreemd beestje: soms heb je maar één doelpunt nodig om weer vertrokken te zijn.

Thorup zoekt nog altijd naar zijn beste ploeg

De vraag is of Jess Thorup hem zondag opnieuw het vertrouwen geeft. Dan wacht een bijzonder lastige verplaatsing naar Union, terwijl Heymans na zijn schorsing opnieuw beschikbaar is. De coach moet keuzes maken, maar heeft ondertussen grotere zorgen dan alleen de spitspositie.


Genk blijft zoeken naar regelmaat en ziet de kloof met de top vier groeien. Vooral op verplaatsing loopt het bijzonder moeizaam: amper twee punten uit vijf uitwedstrijden. Tegen Union is er dus weinig ruimte voor nieuw puntenverlies.

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