Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen
Foto: © photonews

Anderlecht grijpt in bij de RSCA Futures. Nu de beloftenploeg in de Challenger Pro League steeds dieper in de problemen zit, stuurt paars-wit vier jonge spelers uit de A-kern terug om de ploeg een broodnodige impuls te geven. Joshua Nga Kana, Noa Ojea, Noah Kalonji en Zoumana Keita moeten in een cruciale week helpen om de eerste competitiezege binnen te halen.

Het is een opvallende wending voor drie talenten die aan het begin van het seizoen nog volop hun kans kregen bij de hoofdmacht. Nga Kana, Ojea en Kalonji verdwenen de voorbije weken echter uit beeld. Ze bleven wel meetrainen met de A-kern, maar kwamen intussen ook niet meer aan spelen toe bij de Futures. Daardoor dreigden de zeventienjarigen tussen twee stoelen te vallen.

Vier jonge versterkingen in een cruciale week

De timing van de ingreep is niet toevallig. De RSCA Futures staan voor twee belangrijke wedstrijden in enkele dagen tijd. Woensdag wacht het duel met Lierse, zaterdag volgt de confrontatie met Club NXT. Twee belangrijke opdrachten voor een ploeg die dringend punten nodig heeft.

De cijfers zijn bijzonder zorgwekkend. De Futures wachten nog altijd op hun eerste overwinning in de Challenger Pro League en hebben amper één punt op hun rekening. Daarmee staan ze helemaal onderaan het klassement. De komst van Nga Kana, Ojea, Kalonji en Keita moet de ploeg extra kwaliteit en vooral meer mogelijkheden geven om eindelijk punten te pakken.

Voor Karim Mokeddem is het bovendien een welkome versterking. De trainer nam in september over van Jelle Coen, die na de bijzonder zwakke competitiestart aan de kant werd geschoven. Sindsdien is de situatie nog niet fundamenteel veranderd. De Futures blijven zoeken naar hun eerste zege en hebben dringend nood aan een positieve impuls.

Bij A-kern was uitzicht op speelminuten bijzonder klein

Voor de vier jongeren is de terugkeer naar de Futures ook vanuit individueel oogpunt belangrijk. Hun kansen op speelminuten bij de A-ploeg waren de voorbije weken bijzonder beperkt. Anderlecht beschikt over een ruime spelersgroep en op hun posities is de concurrentie stevig. Zelfs wanneer ze met de hoofdmacht bleven trainen, was er weinig perspectief op een plaats in de wedstrijdselectie, laat staan op effectieve speelminuten.

Lees ook... Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

Dat is vooral voor Nga Kana, Ojea en Kalonji een vervelende situatie. De drie zeventienjarigen kregen begin dit seizoen nog behoorlijk wat kansen, maar verdwenen daarna uit de rotatie. Ze zaten daardoor in een vreemde situatie: te weinig perspectief bij de A-kern, maar ook geen wedstrijden bij de Futures. Voor jonge spelers die volop in ontwikkeling zijn, is dat allerminst ideaal.

Anderlecht wil vermijden dat zijn grootste talenten hun ontwikkeling zien stagneren omdat ze niet aan spelen toekomen. Door hen opnieuw bij de Futures in te zetten, krijgen ze de kans om wedstrijdritme op te doen en tegelijk de ploeg vooruit te helpen.

Anderlecht wil degradatie absoluut vermijden

Dat de club nu ingrijpt, heeft ook te maken met het risico voor de beloftenploeg. De Futures kunnen dit seizoen degraderen uit de Challenger Pro League. Voor Anderlecht zou een afzakking naar het amateurvoetbal een stevige klap betekenen. De beloften zijn een belangrijke schakel in de opleiding en moeten jonge spelers voorbereiden op het niveau van de A-kern.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Westerlo

Meer nieuws

Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

22:20
Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal

Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal

07:00
1
8 maanden geleden! Vitor Bruno reageert opvallend koel Reactie

8 maanden geleden! Vitor Bruno reageert opvallend koel

19:45
1
Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar vooral één detail zal Club Brugge niet ontgaan zijn

Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar vooral één detail zal Club Brugge niet ontgaan zijn

18:40
Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord

Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord

23:00
Westerlo beleefde bizarre aanloop naar Anderlecht: "Spelers onder de indruk"

Westerlo beleefde bizarre aanloop naar Anderlecht: "Spelers onder de indruk"

15:50
"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"

"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"

06:30
1
Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

05:30
Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

22:40
Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

23:20
Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

21:31
Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"

Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"

21:40
3
Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals

Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals

21:11
Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel

Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel

20:25
Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen"

Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen"

21:20
1
Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers

Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers

20:40
6
Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge

Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge

20:00
3
🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting?

🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting?

19:35
2
Opmerkelijk verhaal bij SK Beveren: zelfs FBI kwam eraan te pas

Opmerkelijk verhaal bij SK Beveren: zelfs FBI kwam eraan te pas

19:30
Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen

Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen

19:20
6
Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

18:20
Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

18:56
1
OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

17:55
Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg"

Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg"

17:21
5
Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

17:16
Beerschot met voorsprong op kop in de CPL: dit zegt Messoudi na vlotte zege

Beerschot met voorsprong op kop in de CPL: dit zegt Messoudi na vlotte zege

17:40
Ex-Club Brugge-man is zwaar onder de indruk bij Arsenal: "Onwaarschijnlijk"

Ex-Club Brugge-man is zwaar onder de indruk bij Arsenal: "Onwaarschijnlijk"

17:10
Plots een heel ander verhaal: Onia Seke schittert, Stroeykens dirigeert

Plots een heel ander verhaal: Onia Seke schittert, Stroeykens dirigeert

08:00
2
Ex-Genk-coach trakteert op monsterscore in Nederland: historische 0-9 in Eredivisie

Ex-Genk-coach trakteert op monsterscore in Nederland: historische 0-9 in Eredivisie

17:00
Roméo Lavia verovert nu ook Chelsea-legende en krijgt mooie woorden

Roméo Lavia verovert nu ook Chelsea-legende en krijgt mooie woorden

16:50
Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp

Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp

15:51
18
Waarom 17-jarige Onia-Seke de enige jongere is die dit seizoen gaat doorbreken bij Anderlecht

Waarom 17-jarige Onia-Seke de enige jongere is die dit seizoen gaat doorbreken bij Anderlecht

01/11
4
Nieuwe zware tegenslag voor Michy Batshuayi

Nieuwe zware tegenslag voor Michy Batshuayi

16:30
Fenerbahçe valt meteen stil onder Kuyt: “Onze fans verdienen meer”

Fenerbahçe valt meteen stil onder Kuyt: “Onze fans verdienen meer”

16:10
Mario Stroeykens reageert op pijnlijke zomer bij Anderlecht en uitspraken Sibierski na knalprestatie

Mario Stroeykens reageert op pijnlijke zomer bij Anderlecht en uitspraken Sibierski na knalprestatie

01/11
1
🎥 Hugo Cuypers doet monden openvallen met ronduit sensationeel doelpunt

🎥 Hugo Cuypers doet monden openvallen met ronduit sensationeel doelpunt

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 5-2 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal Demogorgon Demogorgon over Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal" Snoek Snoek over Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol De nonkel De nonkel over Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp Goro Goro over "Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa" Geert66 Geert66 over Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen" bardolino bardolino over La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen Meut Meut over 🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved