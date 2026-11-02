Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen

Anderlecht grijpt in bij de RSCA Futures. Nu de beloftenploeg in de Challenger Pro League steeds dieper in de problemen zit, stuurt paars-wit vier jonge spelers uit de A-kern terug om de ploeg een broodnodige impuls te geven. Joshua Nga Kana, Noa Ojea, Noah Kalonji en Zoumana Keita moeten in een cruciale week helpen om de eerste competitiezege binnen te halen.

Het is een opvallende wending voor drie talenten die aan het begin van het seizoen nog volop hun kans kregen bij de hoofdmacht. Nga Kana, Ojea en Kalonji verdwenen de voorbije weken echter uit beeld. Ze bleven wel meetrainen met de A-kern, maar kwamen intussen ook niet meer aan spelen toe bij de Futures. Daardoor dreigden de zeventienjarigen tussen twee stoelen te vallen.

Vier jonge versterkingen in een cruciale week

De timing van de ingreep is niet toevallig. De RSCA Futures staan voor twee belangrijke wedstrijden in enkele dagen tijd. Woensdag wacht het duel met Lierse, zaterdag volgt de confrontatie met Club NXT. Twee belangrijke opdrachten voor een ploeg die dringend punten nodig heeft.

De cijfers zijn bijzonder zorgwekkend. De Futures wachten nog altijd op hun eerste overwinning in de Challenger Pro League en hebben amper één punt op hun rekening. Daarmee staan ze helemaal onderaan het klassement. De komst van Nga Kana, Ojea, Kalonji en Keita moet de ploeg extra kwaliteit en vooral meer mogelijkheden geven om eindelijk punten te pakken.

Voor Karim Mokeddem is het bovendien een welkome versterking. De trainer nam in september over van Jelle Coen, die na de bijzonder zwakke competitiestart aan de kant werd geschoven. Sindsdien is de situatie nog niet fundamenteel veranderd. De Futures blijven zoeken naar hun eerste zege en hebben dringend nood aan een positieve impuls.

Bij A-kern was uitzicht op speelminuten bijzonder klein

Voor de vier jongeren is de terugkeer naar de Futures ook vanuit individueel oogpunt belangrijk. Hun kansen op speelminuten bij de A-ploeg waren de voorbije weken bijzonder beperkt. Anderlecht beschikt over een ruime spelersgroep en op hun posities is de concurrentie stevig. Zelfs wanneer ze met de hoofdmacht bleven trainen, was er weinig perspectief op een plaats in de wedstrijdselectie, laat staan op effectieve speelminuten.



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Dat is vooral voor Nga Kana, Ojea en Kalonji een vervelende situatie. De drie zeventienjarigen kregen begin dit seizoen nog behoorlijk wat kansen, maar verdwenen daarna uit de rotatie. Ze zaten daardoor in een vreemde situatie: te weinig perspectief bij de A-kern, maar ook geen wedstrijden bij de Futures. Voor jonge spelers die volop in ontwikkeling zijn, is dat allerminst ideaal.

Anderlecht wil vermijden dat zijn grootste talenten hun ontwikkeling zien stagneren omdat ze niet aan spelen toekomen. Door hen opnieuw bij de Futures in te zetten, krijgen ze de kans om wedstrijdritme op te doen en tegelijk de ploeg vooruit te helpen.

Anderlecht wil degradatie absoluut vermijden

Dat de club nu ingrijpt, heeft ook te maken met het risico voor de beloftenploeg. De Futures kunnen dit seizoen degraderen uit de Challenger Pro League. Voor Anderlecht zou een afzakking naar het amateurvoetbal een stevige klap betekenen. De beloften zijn een belangrijke schakel in de opleiding en moeten jonge spelers voorbereiden op het niveau van de A-kern.