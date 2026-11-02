Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar"
Foto: © Photonews
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Marc Degryse begrijpt niet waarom er bij Racing Genk zo weinig kritiek klinkt op de huidige gang van zaken. De Limburgers staan zonder Europees voetbal op vier punten van Anderlecht, dat nochtans volop in een crisis zou zitten. Ook de magere resultaten op verplaatsing baren zorgen. Toch lijkt er volgens Degryse weinig aan de hand.

"Als je dat vergelijkt met Racing Genk... Zonder de belasting van Europees voetbal staat Genk op vier punten van Anderlecht, waarvan we allemaal zeggen dat ze in crisis zitten. Genk heeft 2 op 15 buitenshuis. Wel, dat passeert allemaal", stelt hij in HLN. Ook na het puntenverlies op KV Mechelen bleef het volgens hem opvallend rustig.

Degryse vindt dat Thorup veel meer uit zijn kern moet halen

De analist is ervan overtuigd dat Genk over voldoende kwaliteit beschikt om beter te presteren. "Kom mij niet vertellen dat Racing Genk op zijn waarde gerangschikt staat. Er is veel meer uit deze kern te halen dan wat Jess Thorup voor elkaar krijgt."

Daarbij wijst Degryse op de ervaring en de individuele kwaliteiten binnen de selectie. "Ze hebben een hele goeie doelman en een hele goeie spits. Durosinmi is nieuw en toch was hij meteen mee in het Genkse verhaal. Daarnaast staat genoeg ervaring op het veld: Smets, Heynen, Kayembe, Ito, Heymans... En dan kun je maar dát brengen? Het is veel te weinig."

Thorup is pas later in het seizoen aangekomen, maar dat excuus mag volgens Degryse stilaan verdwijnen. "Dat is juist, maar intussen heeft hij drie maanden gekregen om iets te doen aan de wedstrijdmentaliteit, aan eens een resultaat over de streep trekken, aan het magere rendement op verplaatsing..."

Ook de stilte rond De Condé verbaast Degryse

Degryse benadrukt dat hij niet pleit voor het ontslag van de Deense trainer. Wel mist hij een stevig debat binnen de club. "Ik pleit hier niet voor het ontslag van Thorup, maar er is niet eens een debat. De Condé hoor je niet, nooit is er daar iemand die eens los erover gaat om de dingen op scherp te zetten en iedereen wakker te schudden."

Vooral het verschil tussen de verwachtingen bij Genk en de druk bij Anderlecht valt hem op. "Waar is het dominante, attractieve spel waar Racing Genk als club voor staat? 15 op 30? So be it, in Racing Genk. Dan zie je toch dat het een stuk makkelijker werken is als trainer van Racing Genk dan als trainer van Anderlecht, waar je constant onder druk van de resultaten leeft."

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