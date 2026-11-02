Anderlecht krijgt goeie raad: "Hij moet elke match starten"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Anderlecht krijgt goeie raad: "Hij moet elke match starten"
Foto: © Photonews

Anderlecht heeft met Jayden Onia-Seke eindelijk een flankaanvaller die voortdurend voor dreiging kan zorgen. De 17-jarige liet tegen Westerlo opnieuw zien hoeveel snelheid, lef en diepgang hij in zijn spel heeft. Philippe Albert was bij Sudinfo bijzonder lovend en vindt zelfs dat de jonge winger voortaan altijd aan de aftrap moet staan.

"Hoe kan je niet praten over dat jonge kereltje van 17 jaar, Jayden Onia-Seke, die de wedstrijd openbrak en vanaf het begin op niveau was?", vraagt Albert zich af. De analist ziet in hem een enorm talent en vindt dat hij zijn kans volledig verdient.

Andere flankaanvallers brengen niet hetzelfde

Dat is ook geen toeval. Onia-Seke is momenteel de enige flankspeler bij Anderlecht die met zijn acties consequent iets kan forceren. Hij durft zijn tegenstander op te zoeken, versnelt op het juiste moment en zorgt ervoor dat verdedigers achteruit moeten. Dat soort onvoorspelbaarheid ontbreekt bij de andere opties.

Ambros is in de eerste plaats geen echte winger, terwijl Antman en Winkler voorlopig niet dezelfde constante dreiging brengen. Ze kunnen hun momenten hebben, maar Onia-Seke voegt iets toe wat Anderlecht te weinig in huis heeft: een flankaanvaller die met snelheid en een individuele actie een wedstrijd kan openbreken.

Een basisplaats lijkt stilaan logisch

Albert zag hem eerder al goed invallen tegen Białystok en AA Gent, maar tegen Westerlo bevestigde de tiener dat hij meer dan een interessante invaller is.


"Hij heeft een fenomenaal talent en moet op dit moment elke wedstrijd bij Anderlecht starten", klinkt het bijzonder duidelijk bij de analist.

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