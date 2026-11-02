Anderlecht neemt ingrijpende beslissing: vier spelers mogen niet naar het WK

RSC Anderlecht staat momenteel op de vijfde plaats, op vijf punten van de top-4. Europees voetbal lijkt alweer heel lastig te worden, zeker gezien ze in de Beker van België ook al werden uitgeschakeld door Beerschot. En dus wordt het de komende weken en maanden alle hens aan dek.

Binnen een dikke twee weken begint het WK U17 voor de Belgische nationale ploeg in Qatar. Jayden Onia Seke zal daar niet bij zijn namens Anderlecht. Paars-wit heeft bovendien besloten om ook nog drie andere spelers niet af te vaardigen.

Anderlecht houdt been stijf: vier spelers niet naar WK

Noah Kalonji, Joshua Nga Kana en Noa Ojea zullen ook niet naar het WK in Qatar mogen. Anderlecht houdt die jonkies ook liever bij zich, zeker gezien het feit dat er nog een zware degradatiestrijd zit aan te komen in de Challenger Pro League.

Die drie spelers zouden volgens onze informatie de rest van het seizoen moeten doorbrengen bij de RSCA Futures. Toch worden ook zij niet gelost door paars-wit voor het WK. Dat WK U17 in Qatar valt niet in een officiële internationale (FIFA) window en dus zijn ploegen niet verplicht hun spelers af te staan.

Rode Duivels U17 willen volgende ronde halen op WK in Qatar

Op het WK U17 in Qatar spelen de jonge Rode Duivels tegen Mali, Nieuw-Zeeland en Vietnam. Een plaatsing voor de zestiende finales zit er dan ook zeker in, maar ook in de knock-outfase lijkt er niet meteen een mogelijkheid tot het sturen van spelers.



Het doet wat denken aan de situatie rond onder meer Nathan De Cat, die toen wel in de knock-outfase alsnog naar het WK trok nadat ze het zonder hem en een aantal andere sterkhouders hadden moeten zien te rooien in de groepsfase.