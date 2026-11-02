Arbitrage ging vorig weekend zwaar de fout in volgens Lardot: "Dat is nooit strafschop"

De veelbesproken strafschop uit STVV-OH Leuven krijgt nu ook een duidelijke beoordeling van Jonathan Lardot. De voormalige scheidsrechter vindt dat Ewoud Pletinckx nooit bestraft had mogen worden voor handspel en had bovendien een ingreep van de VAR verwacht.

Bij DAZN analyseerde Lardot de fase uitvoerig. Pletinckx sprong op om de bal te spelen, miste die en kreeg het leer daarna tegen de arm na een kopbal van Visar Musliu. “Voor mij is dit geen strafschop”, was Lardot meteen duidelijk.

Volgens Lardot is vooral de natuurlijke beweging van Pletinckx belangrijk. “Wanneer je neerkomt, heb je je armen nodig om je evenwicht te bewaren. Er is geen extra beweging met de arm.”

Daarom ziet hij ook geen reden om de armpositie als onnatuurlijk te beschouwen. “En dan krijgt hij de bal tegen die arm. Wat moet hij op dat moment doen? Voor mij is dat nooit een strafschop.”

Lardot maakte ook het onderscheid met een andere handsfase bij Standard. Daar zag hij wél een extra beweging van de arm. Bij Pletinckx ontbrak die volgens hem volledig. “Ik verwacht hier absoluut een VAR-interventie.”

Begrip voor frustratie Pletinckx

Pletinckx zelf liet tijdens de rust bij DAZN al verstaan dat hij zwaar gefrustreerd was. Hij noemde dergelijke beslissingen zelfs “dramatisch voor het voetbal”.



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Lardot begrijpt dat gevoel. “Wij hebben soms hetzelfde gevoel”, gaf hij toe. Toch benadrukte hij dat scheidsrechters het reglement moeten toepassen zoals het geschreven staat.

Alleen ziet hij in deze specifieke fase zelfs binnen dat reglement geen grond voor een strafschop. “Absoluut niet. Ik heb geen argument om uit te leggen waarom dit een strafschop zou moeten zijn”, besloot Lardot.