Belgische trainer staat op het punt opvallende buitenlandse stap te zetten

Hayk Milkon staat voor een opvallende nieuwe stap in zijn trainerscarrière. De 33-jarige Antwerpenaar is volgens Het Nieuwsblad dicht bij een akkoord met FC Urartu. Voor de voormalige assistent van Club Brugge en ex-hoofdcoach van Dender zou het zijn eerste trainersjob buiten België worden.

De timing is opvallend. Urartu nam op 28 oktober afscheid van hoofdtrainer Robert Arzumanyan. Francisco Compan nam voorlopig over, maar de Armeense club is op zoek naar een definitieve opvolger. Milkon lijkt nu de belangrijkste kandidaat om die vacature in te vullen.

Van Club Brugge naar Dender

Milkon bouwde de voorbije jaren een stevig parcours uit in België. Hij maakte in 2021 de overstap van KAA Gent naar Club Brugge, waar hij onder meer de U18 en Club NXT coachte. Later schoof hij door naar de staf van het eerste elftal als assistent.

In september 2025 liet hij Club achter zich om voor het eerst als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij Dender. Dat avontuur eindigde in februari van dit jaar. Milkon liet toen al verstaan dat hij openstond voor een nieuwe opdracht, eventueel in het buitenland.

Armeense roots spelen mee

Een overstap naar Armenië zou ook persoonlijk een bijzondere betekenis hebben. Milkon heeft Armeense roots en zijn vrouw is eveneens Armeens. Hij werd geboren in Beiroet, verhuisde als kind naar Antwerpen en bouwde daar zijn leven en trainerscarrière uit.



Urartu behoort tot de gevestigde clubs in Armenië. De club werd twee keer landskampioen, in 2013/14 en 2022/23, en won vier keer de Armeense beker. Dit seizoen bevindt Urartu zich opnieuw in de subtop.