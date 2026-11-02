Bijzonder: 'Gewezen CEO Lommel trekt naar ... Dender'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Bijzonder: 'Gewezen CEO Lommel trekt naar ... Dender'
Foto: © photonews
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De gewezen CEO van Lommel - Mattijs Manders - gaat een uitdaging aan bij ... FCV Dender EH. Op die manier kan hij voor een tweede keer op rij proberen te zorgen voor een belangrijke promotie bij zijn club. Het nieuws moet wel nog geofficialiseerd worden.

Lommel SK moest deze zomer plots op zoek naar een nieuwe CEO. Mattijs Manders had namelijk beslist om zijn functie neer te leggen bij de Limburgse club. De Nederlander was de voorbije jaren een belangrijke pion binnen de City Football Group en leidde Lommel afgelopen seizoen naar de promotie naar de Jupiler Pro League.

Manders koos ervoor om na die historische promotie het stokje door te geven. De CEO wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan en had daarom besloten om afscheid te nemen van Lommel. Manders blikte met trots terug op zijn periode bij de club.

CEO van Lommel uiteindelijk naar ... Dender

"Ik ben ontzettend dankbaar voor de kansen die ik binnen City Football Group heb gekregen en trots op wat we samen bij Lommel SK hebben bereikt", klonk het. "Met de promotie naar de Jupiler Pro League en een sterke basis voor de toekomst, voelt dit voor mij als het juiste moment om het stokje over te dragen en dichter bij huis een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Vooral de promotie naar het hoogste niveau vormt een belangrijk hoogtepunt. Lommel keerde na jaren afwezigheid terug naar de Jupiler Pro League en Manders speelde als CEO een belangrijke rol binnen die ontwikkeling.

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De uitdaging dichter bij huis? Die lijkt er nu niet meteen te komen. Hetzelfde straffe stootje nog eens over doen? Dat dan misschien weer wel. Manders zou volgens VI namelijk in beeld zijn om CEO te worden van ... Dender, het team dat vorig jaar degradeerde na promotiewedstrijden tegen Lommel.

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