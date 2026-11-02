Bondsparket is het helemaal beu: Charleroi hangt loodzware straf boven het hoofd

Sporting Charleroi dreigt een bijzonder zware supportersstraf te krijgen. Het bondsparket eist dat de Zebra’s vijf uitwedstrijden zonder meegereisde fans afwerken. Daarbovenop kunnen ook nog drie thuiswedstrijden achter gesloten deuren volgen.

De aanleiding zijn de ernstige incidenten tijdens de bekerwedstrijd op het veld van RAEC Mons. Vanuit het bezoekersvak van Charleroi werd pyrotechnisch materiaal richting de thuisaanhang gegooid. Charleroi veroordeelde die feiten zelf al scherp en bevestigde dat daarbij verschillende mensen gewond raakten.

Bondsparket heeft er genoeg van

Volgens de informatie die nu naar buiten komt, wil het bondsparket deze keer bijzonder hard optreden. “Het bondsparket heeft alles geprobeerd. Niets helpt”, klinkt het bijzonder scherp.

De menselijke gevolgen wegen zwaar door. Bij de incidenten raakten meerdere supporters gewond. Volgens berichtgeving over het dossier waren ook drie kinderen bij de slachtoffers, van wie minstens twee brandwonden opliepen. Eén jong kind werd door pyrotechnisch materiaal in het gezicht geraakt.

Ook eerdere straf kan opnieuw pijn doen

De vijf uitwedstrijden zonder supporters zijn mogelijk niet het enige probleem voor Charleroi. De club had na eerdere supportersincidenten ook nog drie thuiswedstrijden achter gesloten deuren met uitstel boven het hoofd hangen.

Het bondsparket wil dat uitstel nu laten vallen, waardoor die sanctie effectief kan worden. Dat zou betekenen dat Charleroi zowel thuis als op verplaatsing gedurende lange tijd zonder zijn aanhang moet spelen. De gevorderde straf is wel nog geen definitieve uitspraak.





De Zebra’s ondervonden zondag al hoe het is om zonder publiek te spelen. Tegen RAAL La Louvière moest het Stade du Pays de Charleroi leeg blijven door een eerdere sanctie. Charleroi won die wedstrijd met 5-2 en staat daardoor vierde met 24 punten uit tien competitiewedstrijden.