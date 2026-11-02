Cercle Brugge ontslaat coach na overwinning: dit is waarom

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Cercle Brugge ontslaat coach na overwinning: dit is waarom
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Cercle Brugge heeft na de dramatische competitiestart stevig ingegrepen. Lars Friis moet vertrekken en Pedro Caixinha krijgt de opdracht om Groen-Zwart opnieuw op de rails te krijgen. Technisch directeur Luciano Murchio maakt duidelijk dat Cercle van zijn nieuwe trainer zowel onmiddellijk resultaat als een project op langere termijn verwacht.

Na tien speeldagen staat Cercle met amper 6 op 30 in de onderste regionen van het klassement. De clubleiding hield de sportieve situatie tegen het licht en kwam tot de conclusie dat een trainerswissel noodzakelijk was. Friis betaalt zo uiteindelijk de rekening voor de tegenvallende resultaten.

Op de clubwebsite licht Murchio de beslissing toe. Hij is duidelijk over waarom een trainerswissel nodig was. “Na een teleurstellende seizoensstart, waarin de resultaten onder onze verwachtingen bleven, hebben we beslist om een trainerswissel door te voeren.” Tegelijk benadrukt hij dat Cercle met respect afscheid neemt. “We willen Lars oprecht bedanken voor zijn inzet en professionaliteit tijdens de voorbije maanden.”

Het blijft toch opvallend, aangezien Cercle Brugge afgelopen weekend met 2-1 wist te winnen tegen Antwerp. Coaches worden doorgaans niet ontslagen na een overwinning.

Ervaring moet Cercle uit problemen halen

Met Caixinha kiest Cercle niet voor een onervaren profiel. De 55-jarige Portugees was actief in verschillende landen en won in Mexico onder meer de landstitel, beker en supercup met Santos Laguna. Ook bij Cruz Azul pakte hij prijzen, terwijl hij daarnaast onder meer Rangers, Al Shabab, Santos FC en FC Juárez coachte.

Die internationale bagage speelde duidelijk mee in de keuze van Cercle. “Met Pedro verwelkomen we een ervaren hoofdcoach die in verschillende competities en omstandigheden zijn kwaliteiten heeft bewezen en successen heeft geboekt op het hoogste niveau”, zegt Murchio. De technisch directeur benadrukt tegelijk dat de eigen voetbalidentiteit behouden moet blijven.

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“Wij zijn ervan overtuigd dat hij ons kan helpen om onze doelstellingen te bereiken, met respect voor onze spelprincipes en identiteit”, klinkt het. Cercle verwacht dus niet dat Caixinha alles overboord gooit, maar wel dat hij de ploeg opnieuw competitief maakt binnen de bestaande visie van de club.

Meteen resultaat verwacht

Veel tijd krijgt de nieuwe trainer niet om zich aan te passen. “We verwachten dat Pedro op korte termijn een positieve impact kan hebben op de ploeg en ons kan helpen om de huidige sportieve situatie om te keren”, maakt Murchio duidelijk.

Toch kijkt Cercle verder dan alleen de komende weken. Caixinha tekende een contract tot juni 2027, met een optie op een extra seizoen. “Tegelijk geloven we dat hij op langere termijn kan bijdragen aan de stabiliteit en verdere ontwikkeling van Cercle.”

Later deze week wordt hij officieel voorgesteld. Daarna moet vooral op het veld blijken hoe snel de trainerswissel voor een ommekeer kan zorgen.

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