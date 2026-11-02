Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het

De competitiematchen zijn nog maar net achter de rug of het Europese voetbal dient zich alweer aan. Een overzicht van de prestaties van de komende tegenstanders van de Belgische vertegenwoordigers.

Club Brugge trekt woensdagavond naar PSV, dat met bijzonder veel vertrouwen aan de Europese afspraak begint. De Eindhovenaren haalden in de competitie fors uit met een 7-0-zege tegen Willem II. Nochtans stond de bezoekende ploeg na veertig minuten slechts één doelpunt in het krijt. Na de rust liet PSV de tegenstander echter geen schijn van kans.

Het was zelfs niet de grootste uitslag van het weekend in Nederland. FC Twente won met 0-9 op het veld van Excelsior Rotterdam.

Celta krijgt stevige tik voor duel met Union

De tegenstander van Union Saint-Gilloise kende daarentegen een minder aangename generale repetitie. Celta Vigo was in La Liga al acht wedstrijden ongeslagen, maar liep zondag tegen een zware nederlaag aan. Rayo Vallecano stuurde de Galiciërs met duidelijke 3-0-cijfers naar huis.

Salzburg scoort nog vaker dan Anderlecht

Anderlecht neemt het op tegen Salzburg, dat offensief helemaal losging tegen Austria Lustenau, de voormalige club van Adriano Bertaccini. De Oostenrijkers wonnen met 5-1 en Yorbe Vertessen pikte eveneens zijn doelpunt mee.

Ook Brann Bergen, de volgende tegenstander van STVV, boekte een overwinning. Die kwam wel minder vlot tot stand. De Noren stonden tegenover Molde in een echte topper en beslisten het duel pas in de laatste tien minuten: 3-2.



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Kuopion Palloseura, de leider in Finland en donderdag de opponent van AA Gent in de Conference League, beleefde net als de Buffalo's een minder weekend. KuPS verloor met 2-0 op het veld van AC Oulu.