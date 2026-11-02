"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"
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Club Brugge heeft de voorbije jaren niet alleen op het veld indruk gemaakt. Ook achter de schermen bouwde blauw-zwart aan een jeugdopleiding die steeds meer aanzien kreeg in Europa. Een van de architecten achter dat succes is Pascal De Maesschalck. De Oost-Vlaming werkt sinds deze zomer als academiedirecteur bij Arsenal, maar zijn naam blijft nauw verbonden met de Brugse opleiding.

De Maesschalck was tot 2021 hoofd van de jeugdopleiding bij Club. In die periode hielp hij de academie uitbouwen tot een model waar andere Europese clubs naar kijken. Dat is volgens hem geen toeval. "Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa", klinkt het bij Sporza.

De Brugse jeugdopleiding als visitekaartje

De resultaten van dat werk zijn zichtbaar op het veld. Spelers die al op acht- of negenjarige leeftijd bij Club Brugge aansloten, schopten het uiteindelijk tot het eerste elftal. Brandon Mechele en Charles De Ketelaere zijn twee opvallende voorbeelden van talenten die onder zijn bewind doorbraken bij de hoofdmacht.

"Als je kijkt naar de jongens die op hun 8 of 9 jaar bij Club kwamen en nu op het veld staan ... Dat is onwaarschijnlijk", vertelt De Maesschalck. Het toont volgens hem wat een goed uitgebouwde jeugdopleiding op lange termijn kan opleveren.

Van Brugge via Monaco naar de Engelse top

Na zijn vertrek bij Club Brugge trok De Maesschalck naar AS Monaco en vervolgens Strasbourg. Die ervaringen leerden hem hoe je in verschillende omgevingen een succesvolle structuur kan uitbouwen. "Met die ervaring kan je wel het een en ander doen. Dat heb ik kunnen doortrekken bij Monaco, waar het een heel andere omgeving was. Je leert hoe je succes kan organiseren."


Sinds deze zomer wacht hem een nieuwe uitdaging bij Arsenal. Van jonge talenten klaarstomen voor de Jupiler Pro League naar spelers voorbereiden op de Premier League: de lat ligt er nog hoger. "Dat is nu de uitdaging. Werkt mijn aanpak ook op het allerhoogste niveau?", vraagt hij zich af.

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