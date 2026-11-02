De breuklijn té veel bij Anderlecht? "Het ging wel héél erg ver"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De breuklijn té veel bij Anderlecht? "Het ging wel héél erg ver"
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht herpakte zich afgelopen weekend met een knappe zege in de Jupiler Pro League van de blamage bij KAA Gent een week eerder. Toch is duidelijk dat er onderliggend toch nog een en ander sluimert bij paars-wit. En dus is het laatste woord zeker nog niet gezegd.

Coach Vitor Bruno kwam na de 4-1 zege tegen Westerlo met een aantal kritische bemerkingen en wat cynische opmerkingen, waarmee hij onder meer verwees naar het interview van CEO non-sports Kenneth Bornauw.

Einde verhaal voor Bruno bij Anderlecht?

Vitor Bruno was duidelijk niet blij: "Het was ongezien hoe Vitor Bruno vorige week door zijn bazen te kijk werd gezet en hoe werd opgelijst wat hij zo allemaal verkeerd deed als trainer, zowel door CEO Bornauw als door eigenaar Coucke."

"Zij hebben de verantwoordelijkheid nochtans bij Antoine Sibierski gelegd en die hebben we niet gehoord", aldus Peter Vandenbempt. "Bij Anderlecht leek het nu duidelijker dan in het verleden. Dan leek het mij logischer om Sibierski te laten communiceren."

Bruno zette de bazen ook in hun hemd

"Het ging wel heel erg ver. Hoe groot is het uitgesproken vertrouwen dan in een trainer die alles verkeerd lijkt te doen? Verkeerde spelers opstellen, op verkeerde plaatsen en verkeerde momenten? Bornauw leek niet te willen aarzelen als het nodig zou zijn om een coach te ontslaan", ging hij verder in Vandenbempt.


"Of de kritiek niet terecht was? Dat wel, hij mocht er ook op aangesproken worden. Maar door dat in de media te doen lijkt er nu toch een breuklijn te zijn. En vervolgens heeft Bruno zijn bazen ook opnieuw in hun hemd gezet door alles te doen waar hij zogezegd moest mee stoppen."

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