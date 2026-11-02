De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren
Foto: © Photonews

De nederlaag bij Cercle Brugge heeft de druk op Marvin Compper opnieuw stevig doen toenemen. Antwerp liet een uitgelezen kans liggen om voort te bouwen op de 3-0-zege van een week eerder en staat na tien speeldagen op amper 10 op 30. De Duitser krijgt stilaan weinig tijd meer om het tij te keren.

De trainer was na afloop bijzonder scherp voor zijn spelers. Hij verweet hen een gebrek aan energie, intensiteit en honger. Antwerp begon veel te slap aan de wedstrijd en werd daarvoor afgestraft door een Cercle dat tot dan nog niet had gewonnen. Ook de spelers beseften dat ze ondermaats hadden gepresteerd.

Compper hoopte voor de interlandbreak nog een reeksje neer te zetten, maar die plannen kregen in Brugge een flinke knauw. De komende wedstrijd tegen Lommel wordt daardoor bijzonder belangrijk. Een nieuwe misstap zou de twijfels over zijn aanpak alleen maar vergroten.

Interlandbreak wordt traditioneel een evaluatiemoment

Na volgend weekend volgt de interlandbreak. Dat is traditioneel een moment waarop clubs de balans opmaken en bekijken of hun trainer nog op koers ligt om de vooropgestelde doelstellingen te halen. Met de tegenvallende resultaten en het wisselvallige spel zal ook de Antwerpse bestuurstop zich moeten afvragen of Compper de juiste man blijft om de ploeg vooruit te helpen.

De coach kan wijzen op de jonge samenstelling van zijn kern, maar dat argument volstaat niet om alle puntenverliezen te verklaren. Antwerp heeft ook tegen andere ploegen uit de onderste regionen punten laten liggen. Bovendien is het niet de eerste keer dat de ploeg een gebrek aan intensiteit en weerbaarheid toont.

Nog één kans om het bestuur te overtuigen

Compper heeft dus nog één wedstrijd om met een overtuigende prestatie wat ademruimte te creëren. Een overwinning tegen Lommel zou de rust enigszins kunnen herstellen, maar zelfs dan zal vooral de manier waarop Antwerp voor de dag komt belangrijk zijn. De club wil vooruit en heeft weinig aan een ploeg die telkens opnieuw dezelfde fouten maakt.

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De Duitser krijgt mogelijk nog krediet om met zijn jonge spelersgroep te bouwen, maar de tijd begint te dringen. De interlandbreak komt op een bijzonder vervelend moment voor hem. Als Antwerp opnieuw ontgoochelt, dreigt de evaluatie bij het bestuur een heel andere wending te nemen.

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