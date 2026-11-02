Defour is kristalhelder over Anderlecht: "Ontsla hem dan"

CEO Kenneth Bornauw zette de voorbije dagen extra druk op Vitor Bruno bij Anderlecht. Hij plaatste vraagtekens bij enkele tactische keuzes, al sprak hij tegelijk zijn vertrouwen in de coach uit en vroeg hij om meer stabiliteit. Steven Defour is bijzonder scherp voor die publieke boodschap.

Steven Defour vindt niet dat Kenneth Bornauw zich publiekelijk moet uitspreken over de tactische beslissingen van Vitor Bruno. Volgens de voormalige Rode Duivel is dat niet de taak van een CEO, zeker niet bij een club waar de druk sowieso al bijzonder hoog ligt.

"Hij sprak over de tactische keuzes en ik denk niet dat dat de rol van een CEO is. Het is niet aan hem om dat te zeggen, er is al genoeg druk bij Anderlecht", aldus Defour. Die vervolgens toch wel de harde woorden niet schuwde.

Defour: "Ben je het niet eens, ontsla hem dan"

De ex-middenvelder stelt dat hij als trainer zelf niet gelukkig zou zijn met zulke uitspraken van zijn algemeen directeur. In Dans le Vestiaire op RTL Sports was hij duidelijk: "Als coach zou ik dat slecht hebben opgenomen, ik zou hem zijn gaan opzoeken. Ben je het niet met hem eens, ontsla hem dan!"

Volgens Defour horen meningsverschillen tussen bestuur en technische staf achter gesloten deuren besproken te worden. Naar de buitenwereld toe moet een club volgens hem één lijn trekken. "Buitenshuis, tegenover journalisten, verdedig je elkaar en vorm je één geheel. Ik weet niet wat zijn bedoeling is."

Anderlecht herpakte zich tegen Westerlo



Sportief kon Anderlecht zondag wel weer aanknopen met een overtuigende overwinning. Paars-wit klopte Westerlo met 4-1 en veegde zo de zware nederlaag tegen AA Gent van een week eerder deels uit. Donderdag wacht Vitor Bruno en zijn ploeg al een nieuwe stevige test. Anderlecht ontvangt Salzburg in de Europa League. De aftrap in het Lotto Park is voorzien om 18.45 uur.