Degryse spaart Anderlecht-CEO niet: “Dat mag niet te vaak gebeuren”

Marc Degryse is in zijn analyse voor HLN kritisch voor Kenneth Bornauw. De CEO van Anderlecht gaf vorige vrijdag een opvallend interview, maar volgens de analist ging hij daarin te ver. “Het was op het randje”, klinkt het oordeel.

Degryse vindt vooral dat Bornauw zich op het terrein van sportief directeur Olivier Renard begaf door commentaar te geven op de sportieve keuzes van trainer Vítor Bruno. “Per slot van rekening is hij CEO, geen sportief directeur.”

De grenzen van de functie

Volgens Degryse moet Bornauw opletten dat hij zijn rol niet overschrijdt. Door zich uit te spreken over de sportieve aanpak van Bruno, kwam hij op het terrein van anderen terecht. “En dat is toch iets wat niet te vaak mag gebeuren”, waarschuwt hij.

De analist begrijpt wel dat de spanningen bij Anderlecht hoog oplopen. Hij noemt het de ‘wet van Anderlecht’: alles ligt onder een vergrootglas, de druk is constant en de lat ligt bijzonder hoog. Dat maakt de situatie binnen de club bijzonder gevoelig.

De zege tegen Westerlo is geen vrijgeleide

Degryse vindt dat Anderlecht met de overwinning tegen Westerlo wat tijd heeft gekocht. Toch mag niemand denken dat de kritiek daarmee verdwenen is. Paars-wit won slechts zes van zijn tien competitiewedstrijden en moet de zege bevestigen.



Ook de uitspraak van Bruno over problemen binnenskamers oplossen, na zijn wedstrijd, was volgens Degryse veelzeggend. De overwinning mag voor wat rust zorgen, maar de discussie over de interne verhoudingen bij Anderlecht is allerminst voorbij.