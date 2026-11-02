Deze Belgische club wint 20.000 euro dankzij samenwerking met Billit

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Deze Belgische club wint 20.000 euro dankzij samenwerking met Billit

Midden juni vorig jaar sloegen Billit en Voetbal Vlaanderen de handen in elkaar om jeugdvoetbalclubs op weg te helpen met e-facturatie. Ongeveer een derde van de clubs ging daar op in en dat leverde hen ook een en ander op. Zelfs grote bedragen.

KSK Ekeren Donk ging met de hoofdprijs aan de haal: een pakket van voetbalmateriaal en teamwear ter waarde van 20.000 EUR. Nog eens tien andere clubs wonnen een pakket ter waarde van 3.000 EUR.

Ekeren Donk de hoofdwinnaar van mooie prijs

Er waren dan ook niets dan blije gezichten te spotten bij KSK Ekeren Donk toen de levering sportmateriaal arriveerde. De tientallen splinternieuwe voetballen, de ballentassen, het EHBO-materiaal, de tactische tekenborden en gepersonaliseerde kledij komen goed van pas komend seizoen.

“We werken een goed jaar met Billit en zijn er ondertussen vlot mee weg.” zegt Steve Schrauwen, voorzitter van het clubbestuur in een persbericht. “We hadden nooit verwacht dat we zouden winnen, maar zijn heel dankbaar. Hoewel jeugdvoetbal populair is, blijft het, ondanks alle vrijwilligerswerk, een zware uitdaging om de werking van de club financieel rond te krijgen. Dit initiatief geeft ons een welgekomen duwtje in de rug!

Impact op het terrein door e-facturatie

Ook Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen ziet de impact op het terrein: "We zijn bijzonder tevreden over de resultaten van onze samenwerking met Billit. Dat vandaag al zo’n 275 voetbalclubs gebruikmaken van het e-facturatieplatform toont aan dat we samen inspelen op een duidelijke behoefte binnen het amateurvoetbal."


"We waarderen het bovendien enorm dat Billit via deze actie €50.000 aan prijzen ter beschikking stelt. Voor veel voetbalclubs kan extra sportmateriaal of teamwear echt een wezenlijk verschil maken. Zo helpt Billit niet alleen bij de digitalisering van onze clubs, maar investeert het ook rechtstreeks in hun sportieve toekomst."

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