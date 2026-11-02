Een voorbeeld voor alle paniekclubs? KV Mechelen toont dat het zo ook kan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Een voorbeeld voor alle paniekclubs? KV Mechelen toont dat het zo ook kan
Foto: © photonews
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In het voetbal is de trainerswissel vaak de snelste reflex wanneer de resultaten tegenvallen. KV Mechelen koos in september echter niet voor de paniekknop. Fred Vanderbiest mocht blijven zitten, ondanks een dramatische competitiestart met amper twee punten uit de eerste zes wedstrijden. En kijk: enkele weken later lijkt die beslissing zich al uit te betalen.

Malinwa staat opnieuw recht. Na een bijzonder moeilijke periode pakte de ploeg in haar laatste drie competitiewedstrijden zeven op negen. Daar kwam ook nog een overtuigende bekerzege tegen Eupen bij. De 5-1-overwinning was een extra opsteker voor een ploeg die lange tijd nauwelijks vertrouwen uitstraalde.

Het krediet van vorig seizoen was geen loze belofte

Dat Vanderbiest niet meteen zijn ontslagbrief kreeg, was niet vanzelfsprekend. De kritiek nam toe, ook bij de supporters. De 0-4-nederlaag tegen Westerlo was een dieptepunt en de ploeg leek helemaal het noorden kwijt. Toch bleef het bestuur achter zijn trainer staan.

Dat had uiteraard te maken met het werk van Vanderbiest in het vorige seizoen. Hij loodste KV Mechelen toen voor het eerst in jaren naar de Champions’ Play-offs. Dat resultaat leverde hem krediet op, maar de club keek ook verder dan de kale puntenstand. Er waren vertrekkende sterkhouders, late inkomende transfers en blessureproblemen. Bovendien bleef de spelersgroep achter de coach staan.

Sportief directeur Tom Caluwé maakte duidelijk dat de club geloofde dat Vanderbiest met zijn staf en de spelersgroep de ommekeer kon realiseren. Een trainerswissel zou op dat moment misschien voor een korte schokeffect gezorgd hebben, maar bood geen enkele garantie op een structurele oplossing.

Nu kan Mechelen zelfs een grote sprong maken

De resultaten geven de club voorlopig gelijk. De 4-3 tegen STVV was een eerste belangrijke opsteker, de bekerwinst tegen Eupen bevestigde de aanvallende heropleving en tegen Racing Genk volgde zaterdag een nieuwe driepunter: 1-0. Dat gebeurde bovendien met een clean sheet, wat minstens even belangrijk kan zijn voor het groeiende vertrouwen.

Woensdag krijgt KV Mechelen de kans om nog een stap te zetten. De uitgestelde wedstrijd op het veld van rode lantaarn KV Kortrijk wordt om 20.30 uur afgewerkt. Bij winst springt Malinwa in één beweging naar de negende plaats. Plots ziet de wereld er dan helemaal anders uit.

Natuurlijk is de crisis daarmee niet definitief begraven. De komende weken moeten uitwijzen of deze ommekeer duurzaam is. Maar KV Mechelen heeft alvast iets bewezen: niet elke moeilijke start vraagt om een ontslag. Soms is het verstandiger om een trainer die zijn waarde al heeft getoond de tijd te geven. Bij Malinwa lijkt dat geduld voorlopig een bijzonder goede investering.

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