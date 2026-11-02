En jawel, Didier Lamkel Zé trekt alweer naar nieuwe club: hij moet tegen degradatie gaan vechten

Didier Lamkel Zé, die in België onder meer voor Antwerp, Kortrijk en STVV uitkwam, blijft van club naar club trekken. De Kameroense flankaanvaller zou nu dicht bij een transfer naar Radomiak Radom staan, een ploeg die vecht voor het behoud op het hoogste Poolse niveau.

Bij Antwerp liet Didier Lamkel Zé acht jaar geleden geregeld flitsen van zijn grote talent zien. Sinds zijn vertrek van de Bosuil in 2021 is de carrière van de Kameroener echter uitgegroeid tot een lange reeks korte passages.

Meer dan tien clubs in vijf seizoenen

Dunajska Streda, Khimki, FC Metz, Kortrijk, Wydad Casablanca, Hatayspor, Sakaryaspor, Karagümrük, STVV, Qingdao Hainiu en Kazma SC: de 30-jarige winger speelde de voorbije vijf seizoenen al voor meer dan tien clubs.

In januari trok Lamkel Zé nog naar Kazma SC in Koeweit. Daar werkte hij één seizoen af, maar ook die samenwerking lijkt geen vervolg te krijgen. De ex-speler van Antwerp zou alweer op weg zijn naar een nieuwe bestemming.

Radomiak Radom lonkt

Volgens Africafoot staat de drievoudige Kameroense international dicht bij een akkoord met Radomiak Radom. Die club staat momenteel voorlaatste in de hoogste Poolse afdeling en is verwikkeld in de degradatiestrijd.



Lamkel Zé zou ook aanbiedingen of interesse uit Hongarije en Saudi-Arabië hebben gehad. De aanvaller kiest volgens het medium voor Polen vanwege het sportieve plaatje, in de hoop zijn carrière opnieuw richting te geven. Voor de voormalige publiekslieveling op de Bosuil wordt het alweer een nieuwe poging om ergens langer voet aan de grond te krijgen.