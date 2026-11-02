En jawel, Didier Lamkel Zé trekt alweer naar nieuwe club: hij moet tegen degradatie gaan vechten

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
En jawel, Didier Lamkel Zé trekt alweer naar nieuwe club: hij moet tegen degradatie gaan vechten
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Didier Lamkel Zé, die in België onder meer voor Antwerp, Kortrijk en STVV uitkwam, blijft van club naar club trekken. De Kameroense flankaanvaller zou nu dicht bij een transfer naar Radomiak Radom staan, een ploeg die vecht voor het behoud op het hoogste Poolse niveau.

Bij Antwerp liet Didier Lamkel Zé acht jaar geleden geregeld flitsen van zijn grote talent zien. Sinds zijn vertrek van de Bosuil in 2021 is de carrière van de Kameroener echter uitgegroeid tot een lange reeks korte passages.

Meer dan tien clubs in vijf seizoenen

Dunajska Streda, Khimki, FC Metz, Kortrijk, Wydad Casablanca, Hatayspor, Sakaryaspor, Karagümrük, STVV, Qingdao Hainiu en Kazma SC: de 30-jarige winger speelde de voorbije vijf seizoenen al voor meer dan tien clubs.

In januari trok Lamkel Zé nog naar Kazma SC in Koeweit. Daar werkte hij één seizoen af, maar ook die samenwerking lijkt geen vervolg te krijgen. De ex-speler van Antwerp zou alweer op weg zijn naar een nieuwe bestemming.

Radomiak Radom lonkt

Volgens Africafoot staat de drievoudige Kameroense international dicht bij een akkoord met Radomiak Radom. Die club staat momenteel voorlaatste in de hoogste Poolse afdeling en is verwikkeld in de degradatiestrijd.


Lamkel Zé zou ook aanbiedingen of interesse uit Hongarije en Saudi-Arabië hebben gehad. De aanvaller kiest volgens het medium voor Polen vanwege het sportieve plaatje, in de hoop zijn carrière opnieuw richting te geven. Voor de voormalige publiekslieveling op de Bosuil wordt het alweer een nieuwe poging om ergens langer voet aan de grond te krijgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
STVV
Didier Lamkel Ze

Meer nieuws

Timmy Simons geeft zijn spelers mooie beloning na stunt van doelman Van den Heuvel

Timmy Simons geeft zijn spelers mooie beloning na stunt van doelman Van den Heuvel

09:00
De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren

De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren

08:40
6
Turkse topclubs melden zich al voor JPL-revelatie

Turkse topclubs melden zich al voor JPL-revelatie

10:40
Degryse spaart Anderlecht-CEO niet: “Dat mag niet te vaak gebeuren”

Degryse spaart Anderlecht-CEO niet: “Dat mag niet te vaak gebeuren”

10:20
1
Philippe Albert steekt Standard helemaal onder de zoden: "Een professionele fout"

Philippe Albert steekt Standard helemaal onder de zoden: "Een professionele fout"

09:40
Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het

Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het

09:20
1
Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar"

Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar"

08:20
4
Rik De Mil komt met heel slecht nieuws over Christian Burgess

Rik De Mil komt met heel slecht nieuws over Christian Burgess

07:30
8
Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal

Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal

07:00
3
Kevin De Bruyne geblesseerd en het lijkt erg: Rode Duivels moeten niet op hem rekenen

Kevin De Bruyne geblesseerd en het lijkt erg: Rode Duivels moeten niet op hem rekenen

07:42
1
Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen

Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen

06:00
8
Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"

Ze dromen groot bij Cercle Brugge na eerste zege: "Europees voetbal"

21:40
3
"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"

"Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa"

06:30
3
Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

22:40
1
Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

Zes A-kernspelers bij Jong Genk zorgen voor frustratie

05:30
Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

23:20
Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

Westerlo-trainer Charaï werd verrast door vreemde tactiek Anderlecht

22:20
Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord

Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord

23:00
1
Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge

Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge

20:00
6
Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

21:31
Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen

Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen

19:20
6
Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals

Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals

21:11
Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel

Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel

20:25
Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen"

Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid en reageert: "Ongelooflijk om dit te halen"

21:20
2
Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers

Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers

20:40
9
8 maanden geleden! Vitor Bruno reageert opvallend koel Reactie

8 maanden geleden! Vitor Bruno reageert opvallend koel

19:45
1
OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

17:55
🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting?

🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting?

19:35
2
Opmerkelijk verhaal bij SK Beveren: zelfs FBI kwam eraan te pas

Opmerkelijk verhaal bij SK Beveren: zelfs FBI kwam eraan te pas

19:30
Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg"

Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg"

17:21
5
Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

17:16
Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar zet ook Club Brugge al op scherp: "RIP FCB"

Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar zet ook Club Brugge al op scherp: "RIP FCB"

18:40
Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

18:20
Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

18:56
1
Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp

Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp

15:51
21
Beerschot met voorsprong op kop in de CPL: dit zegt Messoudi na vlotte zege

Beerschot met voorsprong op kop in de CPL: dit zegt Messoudi na vlotte zege

17:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 5-2 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

liersesupp liersesupp over Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers Canard-i Canard-i over Degryse spaart Anderlecht-CEO niet: “Dat mag niet te vaak gebeuren” We Are The Racingboys We Are The Racingboys over "Club Brugge is een absoluut voorbeeld voor heel veel clubs in Europa" qwinzo1 qwinzo1 over Lokeren betaalt opnieuw zware prijs voor eigen fouten: coach Vreven gefrustreerd jawaddedadde jawaddedadde over Anderlecht in crisis? Andere topclub wordt geviseerd: "Dat passeert allemaal zomaar" Geert66 Geert66 over Rik De Mil komt met heel slecht nieuws over Christian Burgess de zwerte maan de zwerte maan over Stroeykens redt niet alleen zichzelf, maar ook Vitor Bruno: dit is het achtergrondverhaal Soloria Soloria over De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren Svédél Svédél over Club Brugge en Anderlecht zijn gewaarschuwd: zo deden de Europese tegenstanders van onze Belgische clubs het André Coenen André Coenen over De alarmbellen gaan af bij Standard: waar is het vuur gebleven? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved