Ex-Bruggeling onder druk bij zijn club: ontslag nakend?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ex-Bruggeling onder druk bij zijn club: ontslag nakend?
Foto: © photonews

RFC Luik verloor vrijdagavond met 1-0 van Seraing. De 'Sang et Marine' moesten al vanaf de twintigste minuut met tien verder en konden geen overtuigende prestatie op de mat leggen. De vraag dringt zich dan ook op: komt trainer Gaëtan Englebert in de problemen?

Wanneer de resultaten tegenvallen, wordt er in een voetbalclub al snel naar de trainer gekeken. Na de nederlaag van RFC Luik tegen Seraing kreeg Gaëtan Englebert dan ook heel wat kritiek. Toch is het te simplistisch om de tegenvallende start volledig op zijn conto te schrijven.

Na negen competitiewedstrijden staat de Luikse club op amper vijf punten. De balans oogt bijzonder mager: één overwinning, twee gelijke spelen en zes nederlagen. Daarmee bevindt RFC Luik zich vanzelfsprekend in een lastige positie.

Het contrast met vorig seizoen is groot. Onder Englebert eindigde RFC Luik nog als vierde in de reguliere competitie. Dit seizoen verloopt het verhaal een pak moeilijker, al heeft dat ook veel te maken met de ingrijpend gewijzigde kern.

Veel kwaliteit vertrok afgelopen zomer

RFC Luik zag tijdens de zomermercato verschillende bepalende krachten vertrekken. Martin Wasinski, Alexis Lefebvre, Alexis De Sart, Jordan Bustin, Jordi Bellin en Lucca Lucker maakten vorig seizoen mee het verschil, maar zijn er nu niet meer bij.

De vervangers hebben voorlopig moeite om hetzelfde gewicht in de schaal te leggen. Harrison Ondo-Eyi scoorde wel zijn eerste doelpunt in de zware nederlaag tegen Beerschot, maar werd vrijdag tegen Seraing al na twintig minuten van het veld gestuurd. Die rode kaart maakte de opdracht voor de bezoekers uiteraard nog moeilijker.

Englebert voorlopig niet meteen bedreigd

Ook nieuwkomers als Ousmane Camara, Valentin Guillaume, Adham Refai, Nacim Dendani en Ryan Ogam hebben hun stempel nog niet kunnen drukken. De huidige selectie lijkt simpelweg minder sterk en minder ervaren dan die van vorig seizoen. Voorlopig lijkt Englebert niet rechtstreeks in gevaar te zijn. Zijn verdiensten van vorig jaar en de stevige spelerswissel binnen de kern spelen daarbij ongetwijfeld mee.

Mocht RFC Luik echter blijven verliezen en verder wegzakken in het klassement, dan zal ook zijn positie onvermijdelijk ter discussie komen te staan. Een degradatie naar het amateurvoetbal zou voor de Luikenaars bijzonder zwaar aankomen. De komende weken moeten dus uitwijzen of Englebert met deze vernieuwde groep de ommekeer kan inzetten.

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Gaetan Englebert

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