Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV verlaat Club Brugge voor JPL-ploeg

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV verlaat Club Brugge voor JPL-ploeg
Foto: © photonews

De kogel is door de kerk. Maxime Annys heeft de overstap gemaakt van Club NXT naar Zulte Waregem. Zo zet hij de stap naar de Jupiler Pro League, want bij Club Brugge was hij dus actief in de Challenger Pro League. De man maakte het nieuws zelf bekend via de sociale media.

"Einde van een mooi hoofdstuk, begin van een nieuwe uitdaging. Na een bijzonder mooie periode komt er een einde aan mijn verhaal bij Club NXT. Ik heb de moeilijke beslissing genomen om elders mijn traject verder te zetten."

Maxime Annys ruilt Club NXT in voor Zulte Waregem

"Ik wil iedereen binnen de club bedanken voor het vertrouwen, de kansen en vooral de fijne samenwerking. Ik heb hier niet alleen prachtige ervaringen opgedaan, maar ook enorm veel geleerd en mogen samenwerken met fantastische mensen en spelers."

"Met veel trots kijk ik terug op ons fantastische parcours in de Youth League en op het dagelijkse harde werk op het trainingsveld, waar we samen jonge talenten hebben proberen te ontwikkelen en klaar te stomen voor de volgende stap", aldus Annys in een bericht via de sociale media.

Nieuw avontuur voor Annys

"Club NXT zal altijd een bijzondere plaats blijven innemen. Tegelijkertijd kijk ik enorm uit naar een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Ik krijg de kans om de stap te zetten naar de A-kern van SV Zulte Waregem. Een nieuwe omgeving, nieuwe uitdagingen en vooral heel veel goesting om samen aan de slag te gaan met mijn nieuwe collega's!"

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"Bedankt, Club NXT. Op naar een nieuw avontuur bij Essevee!" De ex-speler van onder meer Oostende, Westerlo, OH Leuven en STVV trekt namelijk met onmiddellijke ingang van Club NXT naar Zulte Waregem.

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