Hein Vanhaezebrouck wijst schrijnend gebrek aan bij KRC Genk

KRC Genk blijft volgens Hein Vanhaezebrouck met hetzelfde probleem kampen. De Limburgers hebben voldoende voetballend vermogen, maar missen volgens hem spelers die de ploeg meesleuren wanneer het moeilijk wordt. Bij Het Nieuwsblad gebruikt hij daarvoor een opvallende term.

“Genk mist een gangsterinstelling, een over-mijn-lijkmentaliteit”, zegt Vanhaezebrouck. Volgens hem is dat geen nieuw probleem. Hij wees er twee jaar geleden al op dat Genk bij balverlies te weinig terugloopt en dat niemand binnen de ploeg anderen echt wakker schudt.

Vanhaezebrouck noemt Christian Burgess als voorbeeld van het type speler dat Genk volgens hem ontbreekt. “Ik ben fan van Matte Smets, maar hij is braaf”, klinkt het. De voormalige Gent-coach vindt dat Smets zijn frustratie soms op de verkeerde momenten toont.

Ook Bryan Heynen komt ter sprake. Vanhaezebrouck ziet bij de aanvoerder wel iets meer van die mentaliteit, maar maakt er tegelijk een kwinkslag van. “Hij heeft zijn ideale schoonzoon-uiterlijk tegen. Als hij iets zegt, komt dat niet zwaar over.”

Thorup kan karakters niet veranderen

Daan Heymans heeft volgens Vanhaezebrouck eveneens een uitgesproken mening, maar speelt niet altijd en mist volgens hem regelmaat in zijn prestaties. Ook de nieuwkomers hebben het probleem voorlopig niet opgelost. “Erenbjerg is niet dat type.”

De verantwoordelijkheid volledig bij Jess Thorup leggen, vindt Vanhaezebrouck dan ook te gemakkelijk. “Als coach is je invloed op dat gebied slechts beperkt. Je kan geen karakters veranderen. Het was al zo voor zijn komst.”





Vanhaezebrouck sluit af met een bijzonder stevige vergelijking. “Zet Burgess bij Genk, en je kan KAA Gent en Genk van plaats in de rangschikking wisselen. Dat geloof ik echt.”