Hij speelde met allebei, maar ex-ploegmaat vindt deze Rode Duivel beter dan Harry Kane: "De beste"

Harry Kane is uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d'Or 2026, maar niet elke ex-ploegmaat zet de Engelsman ook bovenaan zijn persoonlijke lijst. Harry Winks kiest opvallend genoeg voor voormalig Rode Duivel Mousa Dembélé.

Ondanks de communicatiecampagnes rond de kandidaturen van Kylian Mbappé en Lamine Yamal heeft Harry Kane de Ballon d'Or 2026 in de wacht gesleept.

De Engelse international kon de voorbije twaalf maanden op brede waardering rekenen. Zijn individuele prestaties speelden daarin uiteraard een grote rol, net als de uitstekende reputatie die Kane binnen de voetbalwereld geniet.

Toch is de spits niet voor al zijn voormalige ploegmaats de beste voetballer met wie ze ooit op het veld stonden. Dat maakte ex-middenvelder van Tottenham Harry Winks duidelijk.

Winks kiest voor Mousa Dembélé

Winks speelde bij de Spurs samen met Harry Kane, maar noemt een voormalig Rode Duivel als zijn absolute nummer één. "De beste met wie ik heb gespeeld? Mousa Dembélé!", vertelde hij aan de Gazzetta dello Sport.

De huidige speler van Cagliari is lang niet de enige die hoog oploopt met Dembélé. De Belgische middenvelder speelde nooit echt bij een club die elk seizoen volop om de grote prijzen streed. Ook bij de Rode Duivels haalde hij niet altijd hetzelfde niveau als in clubverband.





Toch bleef Dembélé, onder meer tijdens zijn jaren bij Tottenham, indruk maken met zijn techniek, balvastheid en fysieke kracht. Dat Winks hem verkiest boven de kersverse winnaar van de Ballon d'Or, zegt veel over de status die de Belg bij zijn voormalige ploegmaats heeft.