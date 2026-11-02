Huiveringwekkende botsing in Spanje: speler krijgt hartstilstand op weg naar ziekenhuis

De wedstrijd tussen CD Tenerife en FC Andorra is volledig overschaduwd door een ernstig incident met Jesús de Miguel. De aanvaller van Tenerife werd zwaar geraakt door doelman Jesús Owono en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Onderweg zou zijn hart korte tijd zijn stilgevallen.

In de absolute slotfase stormde Owono ver uit zijn doel om een lange bal weg te werken. De doelman kwam met zijn knie hard in aanraking met de borst van De Miguel, die meteen tegen de grond ging en roerloos bleef liggen. Owono kreeg voor de ingreep een rode kaart.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Wedstrijd meteen naar de achtergrond

De medische staf snelde onmiddellijk het veld op. De Miguel werd minutenlang verzorgd, terwijl verschillende spelers zichtbaar aangeslagen waren. Uiteindelijk werd hij per brancard afgevoerd en met een ambulance naar het Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria gebracht.

Volgens Cadena COPE kreeg De Miguel tijdens die rit een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem reanimeren en zijn hartslag herstellen. De aanvaller zou inmiddels opnieuw zelfstandig ademen.

Toestand stabiel

De eerste berichten vanuit Spanje spreken ondertussen van een stabiele toestand. Een officieel medisch bulletin van Tenerife met verdere details over zijn toestand is voorlopig nog niet gepubliceerd.





Voetbal werd in het Heliodoro Rodríguez López vanzelfsprekend bijzaak. Na overleg met beide ploegen besloot de scheidsrechter het duel niet meer te hervatten. Op het moment van het incident stond het 2-2.

De aandacht gaat nu volledig naar de gezondheid van De Miguel. Zowel spelers als supporters bleven zichtbaar aangeslagen achter na de zware botsing, terwijl in Spanje wordt uitgekeken naar nieuwe officiële informatie over zijn toestand.