'In kannen en kruiken: KRC Genk haalt stevig uit met miljoenendeal, Anderlecht zal vloeken'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'In kannen en kruiken: KRC Genk haalt stevig uit met miljoenendeal, Anderlecht zal vloeken'
Foto: © photonews

Het lag al een paar dagen in de pijplijn, maar ondertussen lijkt er een akkoord tussen KRC Genk en LDU Quito gevonden over de transfer van Ederson Castillo. Op die manier zouden de Limburgers er opnieuw een jong talentje bij hebben. Alles lijkt in kannen en kruiken te zijn.

Ederson Castillo is een 17-jarige Ecuadoriaan van LDU Quito. Hij lijkt op weg naar KRC Genk. Daarover waren er eerder al geruchten, maar nu wordt het nieuws ook door Het Laatste Nieuws al bevestigd dat hij onderweg naar België zou zijn.

Ederson Castillo van LDU Quito naar KRC Genk?

De defensieve middenvelder wordt in Ecuador als een groot talent beschouwd. Hij maakte op jonge leeftijd al zijn debuut bij de eerste ploeg van LDU Quito en behoort tot de Ecuadoraanse U20-selectie. Toch verzamelde hij dit seizoen nauwelijks speelminuten bij zijn club. In de competitie kwam hij amper drie keer in actie.

Vorig jaar was hij al even op stage bij RSC Anderlecht, maar zij tekenden hem toen niet. Nu lijkt hij dus op weg naar een grote concurrent voor paars-wit. De kans dat hij bij Jong Genk zal beginnen en van daaruit naar boven zal schuiven lijkt groot.

KRC Genk betaalt drie miljoen euro voor 17-jarige talent

Met bonussen inbegrepen zou de deal toch rond de drie miljoen euro bedragen. Daarmee heeft Genk beslist om toch wel vrij diep in de buidel te tasten voor een groot talent, die nog geen grote adelbrieven heeft voor te leggen.

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Spreken over een 'done deal' is nog iets te vroeg, maar alles voorloopt voorspoedig en is in kannen en kruiken. De speler zal wel nog testen moeten afleggen, alvorens er met zekerheid zal kunnen gekozen worden om de deal te vervolledigen.

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