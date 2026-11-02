Keert Nicky Hayen terug naar de JPL? Ook De Roeck wordt genoemd bij deze club

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Keert Nicky Hayen terug naar de JPL? Ook De Roeck wordt genoemd bij deze club
Foto: © photonews
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De zoektocht naar een opvolger voor Frédéric De Meyer is bij STVV volop bezig. Volgens Het Nieuwsblad komen daarbij twee bijzonder bekende namen nadrukkelijk naar voren: Nicky Hayen en Jonas De Roeck. Allebei zijn ze momenteel vrij én allebei kennen ze Stayen bijzonder goed.

Hayen zit pas sinds vorige week zonder club. Burnley zette de Belgische trainer op 24 oktober aan de deur na een teleurstellende start in de Championship. Zijn passage in Engeland duurde amper enkele maanden.

Hayen heeft bijzonder sterke band met STVV

Een terugkeer naar Sint-Truiden zou voor Hayen veel meer zijn dan zomaar een nieuwe trainersjob. Hij is geboren en getogen in Sint-Truiden, doorliep er de jeugdopleiding en speelde jarenlang voor de Kanaries. In 2018 keerde hij terug als jeugdtrainer. Na het ontslag van Marc Brys kreeg hij eind 2019 zelfs al tijdelijk de leiding over de A-ploeg. Nadien bleef hij nog betrokken als assistent.

Sindsdien bouwde Hayen een stevig trainersparcours uit. Via onder meer Waasland-Beveren en Haverfordwest kwam hij bij Club Brugge terecht, waar hij prijzen pakte als hoofdtrainer. Daarna volgden KRC Genk en afgelopen zomer Burnley. Nu zou een terugkeer naar zijn thuisclub dus opnieuw op tafel liggen.

Ook De Roeck kent Stayen door en door

Ook De Roeck is allesbehalve een onbekende bij STVV. Hij werd in augustus 2017 aangesteld als hoofdcoach na het snelle vertrek van Bartolomé Marquez.


STVV wil na het ontslag van De Meyer snel schakelen. Tot er een nieuwe hoofdtrainer is, leidt Sepp De Roover de trainingen. Met Hayen en De Roeck liggen er alvast twee opvallende pistes op tafel die nauwelijks aanpassingstijd nodig zouden hebben aan de club en haar omgeving.

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