Kevin De Bruyne geblesseerd en het lijkt erg: Rode Duivels moeten niet op hem rekenen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Kevin De Bruyne geblesseerd en het lijkt erg: Rode Duivels moeten niet op hem rekenen
Foto: © Photonews

Kevin De Bruyne begon zondag in de basis bij Napoli op het veld van Juventus, maar bleef na de rust in de kleedkamer. Van een tactische ingreep was geen sprake: de Rode Duivel zou een enkelverstuiking hebben opgelopen en dreigt meerdere weken onbeschikbaar te zijn.

Na zijn rustbeurt vorige week tegen Monza, waarin hij als invaller nog beslissend was, kreeg Kevin De Bruyne zondag opnieuw een basisplaats bij Napoli. De Italiaanse landskampioen trok naar Juventus, maar beleefde daar een bijzonder pijnlijke avond.

Napoli verloor met 2-0 na doelpunten van Alajbegovic en Boga in de tweede helft. De Bruyne maakte die treffers niet meer mee: de Rode Duivel kwam na de pauze niet opnieuw op het veld en bleef steken op 45 minuten.

Geen tactische wissel, wel een blessure

Aanvankelijk was het onduidelijk of trainer Antonio Conte bewust had ingegrepen. Al snel bleek echter dat De Bruyne niet uit tactische overwegingen naar de kant was gehaald.

Volgens Sky Italia heeft De Bruyne een enkelverstuiking opgelopen. Daardoor zou hij enkele weken aan de kant staan en ook de interlandperiode in november missen.


Voor Napoli komt de blessure bijzonder ongelegen. De club zag zondag ook Giovanni Di Lorenzo uitvallen en zou in de aanloop naar de Champions League-verplaatsing van woensdag tegen Porto mogelijk tot tien spelers moeten missen.

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