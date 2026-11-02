Klassement nu al in de plooi? Analist strooit met lof voor Club én Union SG

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Klassement nu al in de plooi? Analist strooit met lof voor Club én Union SG
Foto: © photonews
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Tien speeldagen heeft het geduurd, maar de competitie lijkt in een plooi te kunnen zijn gevallen. Club Brugge staat op de eerste plaats, Union SG staat op de tweede plaats en KAA Gent is de best of the rest. Gaat het zo blijven de rest van het seizoen? Het zou zomaar kunnen.

KAA Gent verloor voor het eerst dit seizoen in de competitie, op bezoek bij Lommel. En zo heeft Club Brugge de macht overgenomen met 27 op 30. Union SG volgt op één puntje en is nog ongeslagen, De Buffalo's staan nu derde op twee punten.

Daarna volgt Charleroi op drie punten, Anderlecht en de rest staan al op respectabele achterstand. Uiteraard is het nog heel vroeg om dingen met zekerheid te zeggen, maar mogelijk zal de huidige rangschikking aan de top ook die na 34 speeldagen kunnen zijn.

Ligt het klassement nu al vast in de Jupiler Pro League?

"Misschien dat het onderweg nog eens zal wijzigen, maar aan het einde van de rit waarschijnlijk niet", aldus Peter Vandenbempt in zijn analyse in Vandenbempt. Club Brugge lijkt op weg naar de titel, nu al. "Het was opvallend hoe scherp ze vrijdag waren in Waregem."

"Dat is opvallend, een paar dagen voor een heel belangrijk duel in de Champions League in Eindhoven tegen PSV. Ze hadden de totale controle, zoals Leko zei. Veel kwaliteit aan de bal, mooie goals gemaakt en halverwege met vier goals al klaar."

Club Brugge en Union SG elk op hun manier heel sterk begonnen

"Het is geen toeval dat ze uitgerekend in het eerste seizoen zonder play-offs meteen hun beste start in jaren maken. Union SG moet het voorlopig op een andere manier doen, maar de resultaten zijn er wel weer. Veel wilskracht en organisatie."

"Het voetbal was zeer matig, maar Beveren raakte ook niet aan één kans in de tweede helft. Union SG weet te overleven in een moeilijke periode met een zware kalender." En zo staan Club Brugge en Union SG nu al bovenaan het klassement en lijkt het moeilijk om hen daar nog weg te krijgen. 

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© photonews

Het enige dat nog een rol kan spelen is dat Club Brugge (in de Champions League) en Union SG (in de Europa League) ver(der) kunnen doorstoten en op die manier nog meer Europese zware wedstrijden moeten spelen, ook na Nieuwjaar.

Daardoor zouden ze vermoeider kunnen worden en op die manier punten laten liggen in de competitie. Maar ook KAA Gent kan natuurlijk verder doorstoten in de Conference League en zo met hetzelfde probleem geconfronteerd worden. Sowieso wordt het opnieuw een interessante week in Europa voor de Belgische teams.

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