Live. Transfernieuws 2/11: Balde weg bij Barcelona?

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Live. Transfernieuws 2/11: Balde weg bij Barcelona?
Foto: © photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'In kannen en kruiken: KRC Genk haalt stevig uit met miljoenendeal, Anderlecht zal vloeken'

'In kannen en kruiken: KRC Genk haalt stevig uit met miljoenendeal, Anderlecht zal vloeken'

Het lag al een paar dagen in de pijplijn, maar ondertussen lijkt er een akkoord tussen KRC Genk en LDU Quito gevonden over de transfer van Ederson Castillo. Op die manier zouden de Limburgers er opnieuw een jong talentje bij hebben. Alles lijkt in kannen en kruiken te zijn. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

FC Barcelona zou Balde kwijt kunnen spelen, maar heeft meteen een vervanger op het oog

Alejandro Balde zou Barcelona kunnen verlaten, wat de belangstelling van Manchester United heeft gewekt. De linksback van Barcelona, ​​Alejandro Balde, zou de club in januari kunnen verlaten. Dit heeft de aandacht getrokken van Manchester United, dat interesse toont in de 23-jarige Spaanse international.

Dat is alvast wat Record en Marca duidelijk hebben gemaakt. Mocht Balde Barcelona verlaten, dan zou er voor de Spaanse club ruimte kunnen ontstaan ​​om de 28-jarige Argentijnse verdediger Lisandro Martínez van Manchester United aan te trekken. Dat is dan weer wat The Mirror laat weten.

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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