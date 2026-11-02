Live. Transfernieuws 2/11: Balogun naar United?
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'
Real Madrid is al volop bezig met de toekomst voor te bereiden. Daarbij hoort op termijn ook een nieuwe doelman om de grote leegte die Thibaut Courtois zal laten uiteindelijk op te gaan vullen. Daarbij denken ze ook aan Bart Verbruggen, die we nog kennen van bij Anderlecht. (Lees meer)
Trekt Balogun naar Manchester United? Interesse is er alvast
Manchester United is een van de clubs die is benaderd over een mogelijke transfer van Folarin Balogun. Volgens informatie van TEAMtalk is de spits van AS Monaco beschikbaar in aanloop naar de transferperiode in januari. De 25-jarige speler beleeft een frustrerende periode in Frankrijk, nadat een geplande transfer in de zomer niet doorging.
Hierdoor krijgt hij bij de Ligue 1-club nauwelijks kansen om te spelen. Balogun stond dicht bij een overstap naar Everton, maar trok zich op het laatste moment terug omdat hij ontevreden was over vragen die tijdens zijn medische keuring werden gesteld. Nu lijkt er alsnog een deal richting Premier League te volgen.
'Openda en Duranville zien coach vertrekken'
Paulo Fonseca verlaat volgens RMC Sport Olympique Lyon en kiest voor een avontuur bij Sporting CP, de club die hij een warm hart toedraagt. De 53-jarige Portugees geeft maandag geen training meer bij Lyon: assistent Jorge Maciel neemt die sessie voor zijn rekening.
Vertrek volgt meteen na zege tegen Angers
Het nieuws komt opvallend genoeg daags na de 2-0-overwinning van Lyon tegen Angers in de Ligue 1. Na afloop had aanvoerder Corentin Tolisso nog openlijk gepleit voor een langer verblijf van zijn coach. "Ik wil dat hij blijft", zei Tolisso na de partij. Die wens wordt dus niet ingewilligd.
Nieuwe situatie voor Openda en Duranville
Voor de Belgen Loïs Openda en Julien Duranville betekent het vertrek dat ze opnieuw onder een andere trainer zullen werken. Bij Sporting CP wacht Fonseca dan weer een eerste samenwerking met Rode Duivel Zeno Debast.
Fonseca kwam in januari 2025 naar Olympique Lyon als opvolger van Pierre Sage. Zijn passage in Lyon kende echter wisselende resultaten. Zo slaagde hij er niet in de club naar de Champions League te loodsen.
'In kannen en kruiken: KRC Genk haalt stevig uit met miljoenendeal, Anderlecht zal vloeken'
Het lag al een paar dagen in de pijplijn, maar ondertussen lijkt er een akkoord tussen KRC Genk en LDU Quito gevonden over de transfer van Ederson Castillo. Op die manier zouden de Limburgers er opnieuw een jong talentje bij hebben. Alles lijkt in kannen en kruiken te zijn. (Lees meer)
FC Barcelona zou Balde kwijt kunnen spelen, maar heeft meteen een vervanger op het oog
Alejandro Balde zou Barcelona kunnen verlaten, wat de belangstelling van Manchester United heeft gewekt. De linksback van Barcelona, Alejandro Balde, zou de club in januari kunnen verlaten. Dit heeft de aandacht getrokken van Manchester United, dat interesse toont in de 23-jarige Spaanse international.
Dat is alvast wat Record en Marca duidelijk hebben gemaakt. Mocht Balde Barcelona verlaten, dan zou er voor de Spaanse club ruimte kunnen ontstaan om de 28-jarige Argentijnse verdediger Lisandro Martínez van Manchester United aan te trekken. Dat is dan weer wat The Mirror laat weten.
Nieuwe coach voor Kabasele & co?
Christian Kabasele, de voormalige Rode Duivel, Mergim Vojvoda en Jurgen Ekkelenkamp maakten de pijnlijke afstraffing van Udinese van dichtbij mee. En dat zal er wel eens eentje met grote gevolgen zijn.
Vooral Kabasele en Vojvoda kennen de Belgische competitie door en door, terwijl ook Ekkelenkamp eerder in de Jupiler Pro League actief was. De drie stonden tegen Roma aan de aftrap, maar konden de vrije val van hun ploeg niet stoppen.
Italiaanse media melden ontslag van Runjaic
De nederlaag heeft meteen gevolgen op de bank. Volgens verschillende Italiaanse media, van Tuttosport tot journalist Nicolò Schira, is Kosta Runjaic niet langer de trainer van Udinese. Een officiële mededeling van de club wordt nog afgewacht.
Een trainerswissel kan voor Kabasele, Vojvoda en Ekkelenkamp een nieuwe kans betekenen, al is er ook onzekerheid. De opvolger van Runjaic is nog niet bekend en zal ongetwijfeld eigen accenten leggen. De drie basisspelers zullen zich dus opnieuw moeten bewijzen in de strijd om Udinese weg te krijgen uit de degradatiezone.
Daarom ontbreekt Mazure bij Standard
Antoine Mazure tekende afgelopen zomer bij Standard Luik na een sterk seizoen bij promovendus Habay-la-Neuve. Daar was hij meer dan 25 keer beslissend, prestaties die hem een transfer naar de Rouches opleverden.
De 28-jarige Fransman werd niet gehaald voor de A-kern, maar moest met zijn ervaring de selectie van SL16 FC versterken. Die ploeg wist zich de voorbije twee seizoenen telkens maar net te handhaven in de eerste amateurklasse.
Mazure ontbreekt door blessure
De seizoensstart van de jonge Rouches verloopt opnieuw moeizaam. Mazure kon daarin voorlopig nog geen beslissende bijdrage leveren. De aanvaller ontbreekt bovendien al enkele weken op het wedstrijdblad. Ook voor de thuismatch tegen RWDM van zondag is hij niet geselecteerd, wat vragen deed rijzen over zijn situatie.
Volgens onze informatie kampt Mazure met een lichte blessure. De Luikse staf gaat voorzichtig om met zijn herstel, al klinkt het dat zijn terugkeer sneller dan eerst verwacht kan volgen.
Rashford wil weg: problemen bij Manchester United slepen aan
Marcus Rashford zou een vertrek bij Manchester United kunnen overwegen als hij niet regelmatig aan spelen toekomt, zo hebben bronnen aan Football Insider laten weten. Rond de terugkeer van de 28-jarige naar Old Trafford heerste afgelopen zomer onzekerheid, waarbij diverse clubs uit de Premier League en de rest van Europa interesse toonden.
Uiteindelijk koos hij ervoor om bij de club uit zijn jeugd te blijven als een belangrijke schakel in de plannen van Michael Carrick, maar door zijn wisselvallige prestaties tot dusver dit seizoen loopt hij het risico zijn basisplaats te verliezen.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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