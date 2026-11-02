Miljoenen voor Infantino: nieuwe onthullingen doen monden openvallen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Miljoenen voor Infantino: nieuwe onthullingen doen monden openvallen
Foto: © photonews

Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. De voorzitter van de FIFA zou de afgelopen jaren voor miljoenen dollars aan belastingvoordelen hebben gekregen. Volgens een onderzoek van de Franse krant Le Monde nam de wereldvoetbalbond zelfs zijn volledige Amerikaanse belastingfactuur voor zijn rekening.

Het gaat om bijna vier miljoen dollar aan belastingen over de jaren 2024, 2025 en 2026. Infantino verbleef tijdens die periode regelmatig in de Verenigde Staten vanwege het WK voor clubs en het WK van 2026. De FIFA betaalde volgens interne documenten zijn Amerikaanse belastingen, hoewel die regeling oorspronkelijk voor uitgezonden werknemers bedoeld was.

Opvallende voordelen voor Infantino

Daar blijft het niet bij. Le Monde ontdekte dat de interne regels rond de vergoedingen van FIFA-bestuurders dit jaar werden aangepast. Infantino kreeg daardoor ruimere mogelijkheden op het vlak van reizen, huisvesting en andere voordelen. Ook de beveiliging van hemzelf en zijn familie brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

Opmerkelijk is dat er binnen de FIFA zelf vragen werden gesteld bij verschillende regelingen. Zo waren er bezorgdheden over de belastingvoordelen van Infantino en de manier waarop die in de financiële rapportering werden verwerkt.

UEFA eist antwoorden

Ook de UEFA stelt zich vragen bij het financiële beheer van de wereldvoetbalbond. De Europese voetbalorganisatie vroeg eerder al gedetailleerde informatie over de vergoedingen en belastingvoordelen van Infantino. De deadline om daarop te antwoorden was maandag 2 november.


De FIFA ontkent intussen dat er regels zijn overtreden. Volgens de wereldvoetbalbond worden alle vergoedingen en voordelen vastgesteld door de bevoegde onafhankelijke commissie en zijn de geldende procedures nageleefd. De onthullingen van Le Monde zorgen niettemin voor nieuwe vragen over de transparantie aan de top van het wereldvoetbal.

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