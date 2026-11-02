Niet enkel Kompany... Bayern krijgt klap na klap: “Het is echt heel erg”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Niet enkel Kompany... Bayern krijgt klap na klap: “Het is echt heel erg”
Foto: © Photonews

Bij Bayern München is het dit seizoen toch wel veel kommer en kwel op sportief vlak. De Duitse grootmacht wordt overspoeld door zware persoonlijke drama’s, gezondheidsproblemen en blessures. Sportief directeur Max Eberl gaf na het 2-2-gelijkspel tegen Borussia Dortmund toe dat de lijst met tegenslagen bijzonder zwaar begint te wegen.

De grootste zorgen waren er rond Jamal Musiala, die eerder al twee keer in elkaar zakte door neurologische problemen. Ook Joshua Kimmich kreeg een zware klap te verwerken met het onverwachte overlijden van zijn vader. En dan was er nog Vincent Kompany, die op het trainingsveld onwel werd en met meningitis thuis moet herstellen.

Blessureleed stapelt zich op

Alsof dat nog niet volstond, blijft ook de ziekenboeg vollopen. Luis Díaz en Musiala vielen eerder al uit, terwijl tegen Dortmund ook Serge Gnabry en Ismael Saibari zware blessures opliepen. Saibari werd inmiddels geopereerd en staat naar verwachting minstens drie maanden aan de kant. Ook Michael Olise moest de wedstrijd met knieproblemen verlaten.

Eberl beseft dat de opeenstapeling van al die gebeurtenissen een enorme impact heeft op een spelersgroep. “We hebben het niet over een verrekking of een gele kaart, maar over serieuze zaken: gezondheidsproblemen, ernstige familieproblemen en sportblessures”, vertelde hij. Toch vindt hij dat Bayern er tot dusver opmerkelijk goed mee omgaat.

Voetbal blijft even bijzaak

Kimmich sprak na de wedstrijd eveneens openhartig over de moeilijke periode. “Soms zou je willen dat de wereld even stilstond, maar helaas en gelukkig draait die gewoon door.” De middenvelder benadrukte vooral hoe belangrijk het is om elkaar te steunen wanneer het moeilijk gaat.


Ook buiten de club klinkt bewondering voor de manier waarop Bayern de problemen opvangt. Trainer Steffen Baumgart wees op de sterke groepscohesie onder Kompany en de leidersrol van de ervaren spelers. Dinsdag wacht Atlético Madrid in de Champions League.

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