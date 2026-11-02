Nieuwe parel: 'Club Brugge gaat concurrentie aan met Duitse, Franse, Engelse en Schotse topclubs'

Club Brugge heeft Abdoulaye Doumbia op het oog. De jonge speler van het Zweedse Häcken is wel een speler die door heel wat teams zou gevolgd worden. En dus wordt het geen makkelijke zaak voor blauw-zwart om hem in huis te halen.

De naam Abdoulaye Doumbia begint een naam te worden die steeds vaker circuleert op de scoutingafdelingen van diverse Europese clubs. De jonge Ivoriaanse middenvelder, die momenteel voor BK Häcken uitkomt, geniet steeds meer belangstelling.

Club Brugge aast op Abdoulaye Doumbia

Het is ondertussen een feit dat tal van scouts naar Zweden zijn afgereisd om zijn verrichtingen te bekijken. Hoewel er hardnekkige geruchten de ronde deden over een mogelijke overstap naar Trabzonspor, lijkt dat verhaal ongegrond te zijn weet AfricaFoot.

De afgelopen dagen doken er berichten op over een sterke interesse van Trabzonspor in Abdoulaye Doumbia. Daar is echter niets van waar. Dat neemt volgens het medium echter niet weg dat er wel degelijk grote belangstelling is voor de jonge Ivoriaan, en die reikt veel verder dan alleen Turkije.

Minstens elf ploegen hebben Doumbia op de radar

Een lange lijst met Europese gegadigden wil hem wél. Zo hebben diverse clubs scouts gestuurd om de middenvelder te observeren. Het gaat onder meer om Sunderland, Bayer Leverkusen, Everton, Club Brugge, Strasbourg, Paris FC, Coventry City, Freiburg, Nice, Lens en Celtic Glasgow.



De opvallende aanwezigheid van deze scouts onderstreept hoeveel aandacht het profiel van de speler inmiddels trekt. Zijn ontwikkeling en prestaties in de Allsvenskan hebben er duidelijk voor gezorgd dat verschillende scoutingafdelingen zijn vooruitgang nauwlettend in de gaten houden.