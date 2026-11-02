Nieuwe uitdaging voor ex-Rode Duivel: meteen strijd tegen degradatie

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe uitdaging voor ex-Rode Duivel: meteen strijd tegen degradatie
Foto: © photonews

Bertrand Crasson staat na jaren opnieuw als hoofdtrainer aan het roer van een club op het hoogste niveau. De voormalige Rode Duivel en Anderlecht-icoon moet FC Wiltz 71 in de Luxemburgse hoogste klasse houden.

Bertrand Crasson (55) is opnieuw aan de slag in Luxemburg. De ex-verdediger van Anderlecht en de Rode Duivels is sinds enkele weken de nieuwe hoofdcoach van FC Wiltz 71, dat volop verwikkeld is in de strijd om het behoud in de BGL Ligue.

Terugkeer naar Luxemburg

Voor Crasson is het geen onbekend terrein. In 2019 werkte hij bij F91 Dudelange als assistent van Emilio Ferrera, waarna hij er tot het einde van het seizoen zelf de leiding overnam. Later, in 2021-2022, was hij ook assistent-trainer bij Hesperange.

Bij Wiltz volgt de oud-Rode Duivel Flavio Mondença op, die twee weken geleden moest vertrekken. Ook sportief directeur Robert Jansen heeft Belgische roots.

Behoud is de enige opdracht

De opdracht voor Crasson is helder: Wiltz in de Luxemburgse eerste klasse houden. De ploeg staat momenteel vijftiende, op de voorlaatste plaats. Laatste in de stand is Swift Hesperange, maar die club kreeg door administratieve sancties liefst twaalf punten aftrek en lijkt daardoor helemaal uitgeteld.

Door een professionele verplaatsing kon Crasson pas vorige week terugkeren en zaterdag zijn eerste wedstrijd als coach van Wiltz begeleiden. Dat leverde meteen een bemoedigend punt op bij Résidence Walferdange. Voor Wiltz was het al het tweede gelijkspel op rij.

Na Indonesië opnieuw als hoofdtrainer

Crasson zocht sinds zijn terugkeer uit Indonesië in 2023 naar een nieuw project bij een Europese club. Bij PSS Sleman vervulde hij verschillende functies: hij was er assistent, hoofdtrainer en directeur van de jeugdopleiding.

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Anderlecht
Wiltz
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