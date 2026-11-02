'Nieuwe wending in verhaal Tresoldi'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Nieuwe wending in verhaal Tresoldi'
Foto: © photonews
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Nicolo Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Arsenal zou overwegen om in januari een bod uit te brengen op de 21-jarige spits. Rest de vraag: gaat Tresoldi deze winter los te weken zijn? Vorige zomer hebben ze het been stijf gehouden en dat gaan ze ook nu doen.

Aernout Van Lindt

Nieuwe wending in verhaal Tresoldi

Een nieuwe wending in het verhaal van Nicolo Tresoldi bij Club Brugge? Heel wat ploegen zijn en blijven in hem geïnteresseerd. En dus is de vraag wie hem uiteindelijk in huis zal gaan halen. En of dat deze winter al zal gebeuren, of toch 'gewoon' volgende zomer.

AC Milan wil er werk van maken en wil de speler misschien deze winter al kopen, maar vervolgens nog tot het einde van het seizoen bij Club Brugge laten. Ondertussen zouden ze mogelijk een huurbeurt van Endrick, die bij Real Madrid weer amper aan spelen toekomt, overwegen. Een ideale win-win-situatie op komst?

Aernout Van Lindt

Ook Franky Van der Elst is stellig over Tresoldi: hij blijft

"Club heeft het al met een aantal spelers gedaan: die is niet te koop dit seizoen", stelt analist Franky Van der Elst in Een-Tweetje. "Ik denk niet dat Tresoldi volgend seizoen nog in Brugge rondloopt, maar ik ben er bijna zeker van dat hij na nieuwjaar er nog is."

"Ik denk dat Tresoldi dat zelf ook weet en dat dat duidelijk is doorgesproken." Volgens Van der Elst zal hij pas in de zomer van 2027 vertrekken - en dan zal het ook nog steeds voor een ongeziene jackpot zijn. Iedereen lijkt het er dus over eens: geen wintertransfer voor de spits.

Nicolo Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Arsenal zou overwegen om in januari een bod uit te brengen op de 21-jarige spits. Rest de vraag: gaat Tresoldi deze winter los te weken zijn? Vorige zomer hebben ze het been stijf gehouden en dat gaan ze ook nu doen.

Met twaalf goals in alle competities en hattricks tegen Inter en STVV schiet zijn marktwaarde omhoog. In de zomer wees Club al een bod van 35 miljoen euro van AS Roma af. Ook Manchester United toonde interesse, maar ze wilden van geen wijken weten op Jan Breydel.

Deze winter zal er opnieuw heel veel aandacht zijn voor de speler. Arsenal en Tottenham zijn al concreet voor de speler, maar zowat alle topteams uit Duitsland, Engeland, Spanje en Italië hebben hem ondertussen op de radar staan.

Club Brugge wil Tresoldi deze winter niet verkopen

Club Brugge wil ook deze winter niet verkopen, maar de vraag is natuurlijk tot welk bedrag ze het been concreet stijf kunnen houden. Er wordt nu al gesproken van vijftig miljoen euro of meer en op een bepaald moment kan je ook niet meer blijven weigeren, toch?

Er zou geen prijs staan op Tresoldi, waardoor hij ook niet weg mag deze winter. De bedoeling is om zover mogelijk te raken in de Champions League en daartoe hebben ze de Duitse Italiaan (of Italiaanse Duitser) nodig, zoveel is duidelijk - en al helemaal na de hattrick tegen Internazionale.

Hoe hoog kan de prijs gaan voor Tresoldi? Het blijft toch afwachten als de grootmachten aankloppen

Bart Verhaeghe droomt van de top-8 in Europa en wil maar wat graag met zijn team de kwartfinale van de Champions League halen. De top-24 lijkt al haast een zekerheidje na een knappe 6 op 9, maar ze willen dus meer. En een goede loting kan daarbij helpen.

"Hij gaat niet vertrekken deze winter, neen dat niet. Ik vind hem beter geworden in het combineren, in het zich op het juiste moment aanbieden, tikken en weg te zijn. Er staan natuurlijk ook toppers rond hem, dus daarmee kan hij wel iets laten zien. Hij is niet razendsnel of de allerbeste kopper, maar hij is in alles wel ver boven het gemiddelde."

Forbs Carlos - Tresoldi Nicolò
© photonews

"Hij moet wel een goede keuze maken. Ga naar Milan of Tottenham … bij een mindere ploeg kan hij volgens mij echt nog wel mislukken", aldus Filip Joos in 90 Minutes. Volgens hem zal Club Brugge niet wijken. 

55 of 60 miljoen euro lijkt het minimum voor Tresoldi

Sam Kerkhofs pikte meteen in: "Hij gaat de Champions League ook niet willen missen. Ze gaan er wel 55 miljoen euro of meer moeten voor betalen. Ik vind wel dat hij dat waard is hoor. Het is een gave van een spits om alleen te staan voor de goal."

Steven Defour wilde er zelfs nog een paar miljoenen bij doen: "60 miljoen euro. Een jonge spits die zoveel scoort en zelfs scoort met de ogen toe. Hoe hij een hattrick maakt tegen Internazionale, de kampioen van Italië die nu ook op kop staat in de Italiaanse competitie: straf."

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