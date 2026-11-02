OFFICIEEL: Volgende trainersontslag in de JPL is een feit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Volgende trainersontslag in de JPL is een feit
Foto: © Photonews
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STVV heeft maandagavond ingegrepen. De Truienaars nemen afscheid van hoofdtrainer Frédéric De Meyer na een teleurstellende start van het seizoen. De club bevestigde het vertrek zelf en wil snel een opvolger aanstellen.

De Meyer was al langer een vertrouwd gezicht op Stayen. Hij werkte er als assistent onder zowel Felice Mazzu als Wouter Vrancken. Na het vertrek van Vrancken afgelopen zomer kreeg hij zelf de kans om als hoofdtrainer aan het nieuwe seizoen te beginnen.

Avontuur stopt na vijftien wedstrijden

Lang heeft die eerste volwaardige opdracht als T1 uiteindelijk niet geduurd. Na vijftien officiële wedstrijden komt er een einde aan het avontuur van De Meyer.

Vooral in de Jupiler Pro League liep het de voorbije weken fout. STVV verzamelde acht punten uit tien wedstrijden en is weggezakt naar de vijftiende plaats. De Kanaries konden de sterke prestaties van vorig seizoen zo voorlopig helemaal niet bevestigen.

De nederlaag tegen OH Leuven van afgelopen weekend bleek uiteindelijk de laatste wedstrijd van De Meyer. STVV verloor op Stayen met 1-2, ondanks een resem kansen. Extra pijnlijk: de thuisploeg kreeg voor rust twee strafschoppen, maar miste ze allebei.

Nieuwe trainer moet snel komen

STVV heeft nu beslist om zelf in te grijpen. De club laat weten dat ze zo snel mogelijk een nieuwe hoofdtrainer wil aanstellen. De opvolger wacht meteen een belangrijke opdracht: de Kanaries opnieuw wegtrekken uit de onderste regionen van het klassement.

Voor De Meyer eindigt zo een lange periode bij STVV. Van assistent onder Mazzu en Vrancken groeide hij door tot hoofdcoach, maar enkele maanden na zijn promotie valt het doek alweer.

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