"Opletten voor Burgess-complex": hoe KAA Gent iets kan leren van ... Union SG

KAA Gent is dan toch niet onverslaanbaar in de competitie. Speeldag 10 leverde de eerste nederlaag van het seizoen op voor De Buffalo's, die zo wel meteen de leiding moeten afstaan aan Club Brugge. En dan is het nog maar te hopen dat de blessure van Christian Burgess mee zal vallen.

Bij KAA Gent houdt iedereen het hart vast, want Christian Burgess viel zonder contact uit op training vorige week. Hij was er in Lommel niet bij en op maandag worden meer onderzoeken gedaan, waaruit zal blijken hoelang hij buiten strijd zal zijn.

Drie weken? Dat zou een slok op de borrel zijn, maar heel goed nieuws. Drie maanden? Dan zullen ze bij KAA Gent plots met een dik probleem zitten. En de nederlaag tegen Lommel kwam ook al hard aan, want ze was onnodig.

KAA Gent moet opletten dat het geen complex krijgt van uitvallen Burgess

"KAA Gent miste veel kansen en botste op een tegenstander die dat wel deed", aldus Peter Vandenbempt in Vandenbempt. "Gent speelde een goed eerste halfuur, na de rust was het allemaal veel minder. Alle verdienste ook voor Lommel wel."

"Ze maakten het ook al Club Brugge knap lastig en ze staan ondertussen naast Racing Genk in de stand. Ze hebben het niet gestolen. Het is goed dat Gent geen excuses zocht bij de afwezigen, maar ze gaven wel aan dat het een beetje veel wordt. Misschien was het niet de juiste plek om het te zeggen, want die bij Lommel is minstens zo groot."

Kan Union SG de richtinggevende ploeg zijn voor KAA Gent op dit gebied?

"Christian Burgess is heel belangrijk voor Gent, op en naast de ploeg. Maar ze moeten toch ook gaan opletten dat ze zich geen Burgess-complex laten aanpraten, of dat ze het zonder hem niet zouden kunnen. Ze moeten niet gaan denken dat ze zonder hem niet kunnen winnen, of dat ze hem nodig hebben."



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"Ik zou zeggen wat dat betreft: kijk naar Union SG. Daar wordt echt niet stilgestaan bij de intussen veel afwezigen. Daar missen ze ook een onmisbare man met Mac Allister en blijven ze toch ook gewoon verder doen en verder winnen."

De komende uren of dagen zal meer duidelijk worden over hoelang Gent het zonder Burgess zal moeten zien te rooien. Sowieso is het na het uitvallen van Ngom een pijnlijke zaak voor de Buffalo's als ook de leider van de defensie lang buiten strijd zou zijn.